Despertarse con la boca seca es una situación que algunas personas experimentan al levantarse por las mañanas. Aunque en ocasiones puede tratarse de una molestia pasajera, cuando ocurre de manera frecuente es importante prestar atención a los hábitos de descanso y a otros síntomas que puedan acompañarla.

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Esta sensación, conocida médicamente como xerostomía, aparece cuando no hay suficiente saliva para mantener húmeda la boca. La saliva cumple funciones importantes, como facilitar la masticación, ayudar a tragar los alimentos y proteger los dientes frente a las bacterias.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Investigación Dental y Craneofacial de Estados Unidos (NIDCR), la sequedad bucal persistente puede dificultar actividades cotidianas como hablar, comer y tragar. También aumenta el riesgo de caries e infecciones en la boca.

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¿Por qué una persona se despierta con la boca seca?

Existen diferentes factores que pueden explicar esta molestia. Entre los más frecuentes se encuentran:

1. Respirar por la boca mientras se duerme

Una de las causas habituales es mantener la boca abierta durante el descanso. Esto puede ocurrir cuando una persona tiene congestión nasal, dificultades para respirar por la nariz o el hábito de dormir con la boca abierta.

El paso constante de aire puede favorecer la evaporación de la humedad de la boca y generar esa sensación de sequedad al despertar.

2. No tomar suficiente agua

La deshidratación también puede provocar sequedad en la boca. Cuando el organismo pierde más líquidos de los que recibe, puede disminuir la humedad de los tejidos y aparecer esta molestia.

Esto puede ocurrir cuando una persona no consume suficiente agua durante el día, suda en exceso o atraviesa episodios de enfermedad que generan pérdida de líquidos.

3. Efectos secundarios de algunos medicamentos

Ciertos medicamentos pueden disminuir la producción de saliva. Entre ellos se encuentran algunos tratamientos para la presión arterial, la depresión, las alergias y otras condiciones.

Por esta razón, si la sequedad comenzó después de iniciar un tratamiento, es importante consultar con un profesional de salud para evaluar si existe una relación. No se deben suspender medicamentos formulados por cuenta propia.

4. Alteraciones relacionadas con el sueño

Roncar o respirar por la boca durante la noche puede contribuir a que una persona despierte con sequedad bucal.

Si estos síntomas se acompañan de pausas respiratorias observadas durante el sueño, despertares frecuentes o cansancio excesivo durante el día, conviene consultar para descartar posibles trastornos respiratorios del sueño.

5. Algunas enfermedades

La sequedad persistente también puede estar relacionada con condiciones como la diabetes y el síndrome de Sjögren, una enfermedad autoinmune que afecta las glándulas encargadas de producir saliva y lágrimas.

En estos casos, la molestia puede presentarse junto con otros síntomas, como sed excesiva o sequedad en los ojos.

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¿Qué hacer para evitar despertarse con la boca seca?

Cuando la molestia está relacionada con hábitos cotidianos, algunos cambios pueden ayudar a disminuirla:

Tomar suficiente agua durante el día.

Mantener agua cerca de la cama para beber pequeños sorbos si es necesario.

Evitar el consumo excesivo de alcohol y cafeína.

Mantener una buena higiene oral.

Utilizar un humidificador durante la noche si el ambiente es muy seco.

Consultar si existe congestión nasal frecuente o dificultad para respirar por la nariz.

El NIDCR también recomienda utilizar productos que estimulen la producción de saliva, como goma de mascar sin azúcar, cuando sean adecuados para la persona.

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¿Cuándo preocuparse por despertarse con la boca seca?

Si la sensación aparece ocasionalmente, puede estar relacionada con factores como la hidratación o la respiración durante el sueño. Sin embargo, cuando se mantiene durante varias semanas o comienza a interferir con actividades como comer, hablar y tragar, es recomendable buscar valoración médica u odontológica.

También es importante consultar si aparece junto con ojos secos, necesidad frecuente de orinar, dolor en la boca, dificultad para tragar o cambios persistentes en el gusto.

La sequedad bucal no siempre significa que exista una enfermedad, pero tampoco debe ignorarse cuando se convierte en un problema recurrente. Identificar la causa permite establecer el tratamiento adecuado y prevenir complicaciones en la salud oral.

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