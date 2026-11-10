Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

En Colombia, las recomendaciones en cuanto al inicio de la alimentación complementaria para bebés suelen señalar los seis meses como el momento ideal para comenzar este proceso. Sin embargo, según Lina Giraldo, pediatra y especialista en alimentación, es esencial que cada familia reciba orientación de profesionales de la salud, quienes pueden responder inquietudes y acompañar cada etapa, ajustándose a las necesidades particulares de cada niño o niña. Estos profesionales ayudan a reconocer cuándo está preparado el bebé para incorporar nuevos alimentos y garantizan un acompañamiento seguro durante el proceso.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la especialista, algunos indicios de que un bebé se encuentra listo para la alimentación complementaria, además de la edad, incluyen el interés por probar nuevos sabores, la mayor estabilidad para mantenerse sentado y la habilidad de coger alimentos y llevarlos a la boca. Estos factores son señales del desarrollo físico y sensorial del bebé, por lo que la observación atenta y el apoyo médico son fundamentales antes de hacer cualquier cambio en la dieta.

Giraldo resalta la importancia de una dieta variada en la que se integren varios grupos de alimentos para cubrir las necesidades nutricionales durante el crecimiento. Recomendó incluir proteínas, hidratos de carbono (que aportan energía), frutas y verduras (fuentes de nutrientes esenciales), así como grasas, que también son necesarias en el desarrollo temprano. Es clave que la introducción de estos alimentos se haga de manera progresiva, considerando siempre la respuesta del bebé ante nuevas texturas y sabores.

Uno de los errores frecuentes, advierte la especialista, es iniciar la alimentación complementaria sin información confiable. El papel del profesional de la salud, entonces, es crucial no solo para orientar a la familia sino para evitar problemas derivados de una transición inadecuada. Además, Giraldo sugiere dar espacio al bebé para experimentar con los alimentos, permitiéndole tocar, amasar y sentir diversas texturas, lo que favorece la integración sensorial durante el proceso alimenticio.

Finalmente, la paciencia es una recomendación central. La especialista aconseja respetar el ritmo de cada niño o niña, no forzar la alimentación y permitir que el avance entre diferentes texturas ocurra de forma natural. Esta transición, indica, idealmente debe completarse entre los nueve y doce meses, momento en el que ya deberían estar familiarizados con la mayoría de las texturas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo saber si un bebé está listo para comenzar la alimentación complementaria?

Según la información compartida por Lina Giraldo, pediatra especializada, la preparación de un bebé para iniciar la alimentación complementaria depende de señales como el interés por probar nuevos sabores, la capacidad de sentarse con más estabilidad y la habilidad de coger alimentos y llevárselos a la boca. Siempre se recomienda consultar a profesionales de la salud antes de iniciar este proceso para garantizar la seguridad del menor.

¿Qué alimentos deben ofrecerse al bebé durante la alimentación complementaria?

La especialista recomienda ofrecer una dieta variada que incluya proteínas, hidratos de carbono, frutas, verduras y grasas. Estos grupos de alimentos aportan los nutrientes y la energía necesarios para el desarrollo. La incorporación debe hacerse de manera gradual, observando la adaptación del bebé a las nuevas texturas y sabores.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z