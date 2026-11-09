Hay días en los que quisiera tener las uñas recién arregladas, con un color bonito y ese acabado brillante que suele quedar después de una manicura profesional. Sin embargo, sacar tiempo para ir al salón no siempre es sencillo. Por eso, buscar alternativas para hacerme las uñas en casa se convirtió en una opción que vale la pena explorar.

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Entre los productos que encontré están los esmaltes semipermanentes de Double Rhythm y Born Pretty. Los dos funcionan con tecnología de gel y necesitan una lámpara UV o LED para endurecerse, pero tienen propuestas distintas: uno ofrece una selección de tonos para variar la manicura y el otro se enfoca en acabados translúcidos tipo jelly.

Antes de elegir, revisé qué ofrece cada marca y cuáles son sus diferencias.

Productos de los que hablaremos en esta nota

Esmaltes Nude Pink

Esmaltes Born Pretty

1. Double Rhythm: una colección de seis esmaltes en gel para cambiar de color

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La primera opción es un set de seis esmaltes en gel de Double Rhythm, presentado en botellas de 15 ml. Su propuesta está pensada para quienes disfrutan cambiar de color y tener varias alternativas para diseñar su manicura sin comprar cada tono por separado.

Este producto ofrece un acabado brillante y está formulado para utilizarse con lámpara UV o LED. La marca lo presenta como una alternativa para hacer diseños de uñas en casa, aunque es importante tener en cuenta que el proceso requiere seguir los pasos de aplicación y curado propios de este tipo de esmaltes.

Su principal atractivo es la cantidad de producto por botella: cada una tiene 15 ml, una presentación que puede resultar conveniente para quienes utilizan esmalte en gel con frecuencia.

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2. Born Pretty: esmaltes tipo jelly para un acabado más natural

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La segunda alternativa es de Born Pretty, una marca que propone un acabado diferente con su línea de esmaltes jelly. Se trata de tonos translúcidos que permiten dejar ver parcialmente la uña natural y conseguir una apariencia más suave.

La presentación corresponde a un set de seis colores, con botellas de 7 ml. Su acabado brillante y semitransparente permite jugar con la intensidad del color: aplicar capas más ligeras para un efecto discreto o aumentar la cobertura con capas adicionales, siempre respetando las indicaciones de aplicación y curado.

Esta opción puede llamar la atención de quienes prefieren manicuras delicadas, tonos rosados y acabados que no se vean demasiado cargados.

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Double Rhythm vs. Born Pretty: ¿cuál elegir?

Aunque las dos marcas ofrecen esmaltes en gel para manicura en casa, la diferencia principal está en el acabado y la cantidad de producto.

Double Rhythm: ofrece seis esmaltes en botellas de 15 ml y puede ser una alternativa para quienes quieren tener varios tonos y una presentación de mayor tamaño.

ofrece seis esmaltes en botellas de 15 ml y puede ser una alternativa para quienes quieren tener varios tonos y una presentación de mayor tamaño. Born Pretty: incluye seis colores de 7 ml con acabado translúcido tipo jelly, una propuesta para quienes prefieren tonos suaves y una apariencia más natural.

La elección depende del estilo de manicura que se quiera conseguir. Si buscas variedad de colores y más cantidad por botella, Double Rhythm puede ser una opción para revisar. Si te gustan los acabados rosados, delicados y semitransparentes, Born Pretty tiene una propuesta más cercana a ese resultado.

Lo que debes tener en cuenta antes de usar esmalte semipermanente en casa

Antes de comprar cualquiera de estas opciones, hay algo importante: los esmaltes en gel no se secan como los tradicionales. Necesitan una lámpara UV o LED compatible para completar el curado, por lo que conviene verificar si ya tienes este equipo y si el kit incluye los productos complementarios necesarios, como base y top coat.

También es importante evitar que el esmalte sin curar entre en contacto con la piel, seguir las instrucciones del fabricante y suspender su uso si aparece irritación, picazón o enrojecimiento. Una aplicación incorrecta puede aumentar el riesgo de sensibilización o reacciones alérgicas.

Al final, hacerse la manicura en casa puede ser una alternativa práctica, siempre que se cuente con los implementos adecuados y se sigan las recomendaciones de uso.

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