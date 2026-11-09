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El auge de las tendencias de cuidado facial impulsadas por las redes sociales ha modificado la manera en que las personas seleccionan productos cosméticos y definen sus rutinas. TikTok e Instagram son actualmente plataformas clave donde creadores de contenido e influenciadores muestran rutinas con todo tipo de productos: desde sérums y mascarillas hasta tratamientos con ingredientes poco comunes. Esto ha motivado que muchas personas repliquen estos hábitos sin necesariamente considerar las necesidades particulares de su piel, lo que puede acarrear irritaciones y otros efectos no deseados, de acuerdo con la información presentada.

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En Colombia, este fenómeno tiene un impacto importante: de acuerdo con datos de Kantar Worldpanel citados en la industria, nueve de cada diez personas emplean al menos un producto de cuidado facial, y el segmento dermocosmético crece a una tasa cercana al 10 % anual, superando el promedio del sector de belleza y cuidado personal. Este dato evidencia la fuerza del mercado y una tendencia en constante expansión.

Una de las corrientes más populares es el K-beauty o skincare coreano, conocido por su variedad de pasos y composiciones novedosas. Ingredientes como centella asiática, mucina de caracol, propóleo y polinucleótidos derivados del salmón se han convertido en parte de las rutinas compartidas por usuarios. No obstante, el dermatólogo Carlos De La Roche advierte sobre el riesgo de reemplazar completamente la rutina habitual por estas tendencias. Según explica, es recomendable integrar gradualmente productos del skincare coreano y siempre bajo la orientación de un especialista, para evitar efectos contraproducentes.

El especialista también enfatiza que la base de una buena rutina de cuidado facial consiste en tres pasos esenciales: limpieza, hidratación y protección solar. Empezar por estos cuidados básicos permite establecer un hábito sin recurrir a una amplia gama de productos desde el primer momento. Cuando la piel lo requiera, se pueden agregar nuevos productos poco a poco.

Por otra parte, la Academia Estadounidense de Dermatología (AAD) advierte que incluir demasiados productos en la rutina, especialmente varios de tratamientos antienvejecimiento al mismo tiempo, puede generar el efecto contrario al deseado: irritación, sensibilidad, resequedad e, incluso, dermatitis de contacto. Por ello, conocer la compatibilidad y los ingredientes de los productos es fundamental para evitar daños en la piel.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los riesgos de usar múltiples productos de skincare sin asesoría?

Utilizar muchos productos cosméticos distintos, especialmente sin orientación profesional o conocimiento de sus ingredientes y posibles interacciones, puede aumentar el riesgo de problemas cutáneos como irritación, resequedad, sensibilidad y dermatitis de contacto, según advierte la Academia Estadounidense de Dermatología (AAD) citada en el texto.

¿Cuáles son los pasos básicos en una rutina de cuidado facial recomendada?

De acuerdo con el dermatólogo Carlos De La Roche, la base de una rutina de cuidado facial debe ser limpieza, hidratación y protección solar. Estos elementos permiten adquirir el hábito esencial antes de incorporar productos adicionales según las necesidades de la piel.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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