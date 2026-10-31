Por: Portal Bogotá

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En Bogotá-Región, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) invita a las familias y entusiastas del ecoturismo a participar en una propuesta que integra recreación, pedagogía ambiental y tradiciones propias de la zona, programada para el 1 de noviembre en el parque Río Neusa. Según información oficial de la CAR, este evento es la segunda edición del Festival del Río Neusa y cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Cogua, municipio anfitrión. El propósito principal es motivar el respeto y la protección de las fuentes hídricas locales, enfocando esfuerzos en la conservación del río Neusa y su entorno natural.

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La jornada, que comenzará a las 8:00 a. m. y culminará a las 4:00 p. m., ofrecerá una agenda variada de actividades culturales y ambientales. Entre las propuestas destacadas, se encuentra una caminata interpretativa guiada por el sendero Las Orquídeas, con el objetivo de observar aves y conocer la diversidad del territorio, así como presentaciones de danzas y música regional a cargo de grupos formativos del municipio. Según expresó Nidia Riaño, subdirectora general de Cultura y Gobernanza Ambiental de la CAR, al permitir que las personas conozcan la biodiversidad de cerca, se fomenta una comprensión más profunda y cotidiana sobre la importancia de los recursos naturales y su protección.

Desde las 10:00 a. m., los asistentes podrán disfrutar de un mercado campesino y una muestra artesanal lideradas por emprendedores de la zona, talleres pedagógicos, degustaciones de gastronomía típica, actividades físicas y pintucaritas para niños. Oscar Corredor Avellaneda, secretario de Desarrollo Económico Ambiental, Agropecuario y Turismo de la Alcaldía de Cogua, puntualizó la relevancia de este tipo de eventos para incentivar en la comunidad el cuidado de sus recursos hídricos.

La CAR recomienda a quienes deseen asistir consultar previamente las tarifas de ingreso en la página web aulasambientales.car.gov.co o revisar el perfil de Instagram parquescar_cundi. También sugiere llegar con suficiente anticipación y llevar a los animales de compañía con correa para garantizar la seguridad de todos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué actividades incluye el Festival del Río Neusa según la CAR?

De acuerdo con la información proporcionada por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, el Festival del Río Neusa ofrece caminatas interpretativas para avistamiento de aves, presentaciones de danzas y música regional, mercado campesino, muestra artesanal, talleres, degustaciones de gastronomía típica, ejercicios de activación física y pintucaritas, todo con el fin de promover la educación ambiental y el fortalecimiento de tradiciones locales.

¿Cómo recomienda la CAR prepararse para asistir al Festival del Río Neusa?

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca aconseja a los interesados llegar con tiempo, consultar las tarifas de ingreso en la web oficial aulasambientales.car.gov.co o en el perfil de Instagram de parquescar_cundi, y mantener a los animales de compañía seguros y con correa durante su estadía en el parque.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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