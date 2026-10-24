Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El caricaturista Julio César González, ampliamente conocido como Matador, denunció que Meta, la empresa responsable de Facebook, eliminó su página en esa red social, donde mantenía una comunidad que superaba 1,2 millones de seguidores. De acuerdo con lo expresado por Matador, la suspensión ocurrió sin previo aviso y afectó directamente el vínculo construido durante años con sus lectores y seguidores digitales. Además, informó que Instagram también suspendió temporalmente su cuenta; sin embargo, esta última fue restablecida en poco tiempo. El anuncio del caricaturista llegó en un momento en el que era protagonista de intensos y recientes choques públicos con el abogado Abelardo de la Espriella, informaron medios como El Nuevo Día.

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Matador compartió su queja a través de su perfil de X, donde detalló el proceso: Instagram, una de las plataformas de Meta, suspendió su cuenta durante la noche, pero volvió a estar activa al día siguiente. En contraste, Facebook eliminó la página en la que el caricaturista había compartido su trabajo durante varios años. En su declaración, Matador concluyó preguntando si se trataba de un caso de censura, lo que encendió un debate sobre los límites de la moderación de contenidos y la libertad de expresión en redes sociales, según quedó consignado en publicaciones de El Nuevo Día.

El contexto de esta denuncia se enmarca en una serie de polémicas recientes. El Nuevo Día informó que Matador publicó una caricatura el 19 de octubre donde representó al mandatario junto a una bolsa mortuoria con su propio nombre, haciendo referencia a expresiones surgidas de disputas con la primera dama, Ana Lucía Pineda. Esto desencadenó reacciones y avivó el enfrentamiento con figuras públicas como De la Espriella. Otro episodio se presentó cuando Matador criticó públicamente al alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, por el despido de su esposa de la empresa Aguas y Aguas de Pereira, finalizando su mensaje con una frase asociada al entorno político de De la Espriella. Dichas acciones han mantenido al caricaturista en el centro del debate político y mediático.

No existe información confirmada que relacione directamente la decisión de Meta de eliminar o suspender las cuentas de Matador con sus recientes tensiones públicas. Las denuncias sobre el cierre de sus perfiles y la polémica con De la Espriella permanecen como hechos independientes. Así, mientras se espera mayor claridad sobre lo sucedido en las plataformas digitales, persiste el interrogante acerca de los alcances de la moderación en redes sociales y su posible impacto en el derecho a expresarse libremente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Meta eliminó la página de Facebook de Matador?

Según lo denunciado por Matador y lo reportado por El Nuevo Día, Meta eliminó la página de Facebook donde el caricaturista tenía una comunidad de más de 1,2 millones de seguidores. Sin embargo, hasta el momento no hay información confirmada que explique la razón exacta detrás de la decisión de la empresa, ni evidencia clara de que esté relacionada con sus recientes controversias públicas.

¿Qué significa la moderación de contenidos en redes sociales como Facebook e Instagram?

La moderación de contenidos implica las acciones tomadas por redes sociales como Facebook e Instagram para regular el tipo de publicaciones permitidas en sus plataformas, de acuerdo con sus políticas internas. Esta tarea involucra desde la eliminación de publicaciones que infringen normas hasta la suspensión o eliminación de cuentas, como ocurrió en el caso denunciado por Matador.

‘Matador’ protagoniza caso de violencia política y se burla del físico de Paloma Valencia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El caricaturista y ahora candidato al Senado desató una fuerte controversia por crear imágenes ofensivas en contra de Paloma Valencia, candidata presidencial por el Centro Democrático.