Por: Noticiero 90 minutos

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El Zoológico de Cali emitió una advertencia a través de sus redes sociales ante el aumento de publicaciones y cuentas que utilizan de manera indebida su nombre e imagen para promover productos y servicios que no pertenecen a la institución. Según explicó la entidad, estas cuentas estarían incluso solicitando a los usuarios información personal y dinero, aprovechando la confianza que genera la marca oficial del zoológico. Debido a esta situación, la organización hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que compruebe la autenticidad de cualquier oferta antes de entregar datos o realizar pagos.

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Durante su comunicación, el Zoológico de Cali enfatizó que sus productos y actividades solo se ofertan a través de los canales institucionales oficialmente autorizados. Todo otro tipo de promoción o servicio compartido en redes sociales que no provenga directamente de sus cuentas oficiales podría ser un intento de suplantación. De acuerdo con la institución, actualmente existen múltiples herramientas en internet que pueden facilitar el engaño al replicar con gran realismo logos, uniformes y otros elementos representativos, lo cual incrementa los riesgos para los usuarios menos precavidos.

La institución recordó que no se debe confiar únicamente en la apariencia visual de una publicación, ya que estos elementos pueden ser utilizados de manera fraudulenta para inducir a error. Así mismo, recomendó acudir directamente a las cuentas verificadas, como su Instagram @zoologicodecali, su página de Facebook Zoológico de Cali y su sitio web oficial para confirmar la legitimidad de cualquier comunicación, promoción o solicitud financiera.

Además, el Zoológico de Cali pidió a la comunidad reportar aquellas páginas que utilicen su nombre o imagen para actividades no autorizadas, con el fin de proteger a otros posibles afectados. Insistió en que la “mejor forma de protegernos entre todos es verificar antes de confiar”, enfatizando la importancia de no compartir información personal o realizar pagos sin comprobar primero la fuente. Esta alerta subraya la creciente necesidad de precaución en redes sociales y plataformas digitales, donde las técnicas de suplantación de identidad se han sofisticado y pueden representar un serio riesgo para las personas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo identificar si una cuenta del Zoológico de Cali es oficial?

Para identificar las cuentas oficiales del Zoológico de Cali, usted debe revisar que la comunicación provenga de sus canales verificados: el Instagram @zoologicodecali, la página de Facebook Zoológico de Cali y su sitio web oficial. Es importante no fiarse solo del logo o de imágenes de uniformes, sino confirmar siempre la fuente a través de estos canales.

¿Qué medidas recomienda el Zoológico de Cali para evitar caer en fraudes digitales?

El Zoológico de Cali recomienda a la ciudadanía verificar siempre cualquier publicación, promoción o solicitud de dinero y datos personales, confirmando primero la información en sus cuentas oficiales. También pide reportar las páginas sospechosas o fraudulentas y compartir la alerta con otras personas para evitar que más usuarios sean víctimas de estas estrategias de suplantación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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