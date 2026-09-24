Por: EL PILON SA

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Una imagen insólita que a primera vista parecería salida de un cuento de Gabriel García Márquez comenzó a circular de manera rápida y masiva en redes sociales: un tractor aparentemente “atrapado” por las grandes raíces de un árbol de caucho, como si la naturaleza se lo hubiera engullido. De acuerdo con los mensajes que acompañaban la fotografía, el singular episodio habría ocurrido en la finca del mayor Quijano, ubicada en el corregimiento de San Bernardo, localidad perteneciente a la jurisdicción de Pelaya, en el departamento de Cesar.

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La escena se propagó vertiginosamente, captando la atención de usuarios que no solo compartieron la imagen, sino que también preguntaron a medios locales sobre el llamado “suceso”. Incluso algunos seguidores solicitaron la verificación del supuesto hecho, preocupados por la posibilidad de que semejante fenómeno natural hubiese ocurrido en el conocido predio del mayor Quijano.

Sin embargo, el medio Antequera Noticias realizó una investigación para dar claridad sobre la historia. Este canal de información, al notar el revuelo ocasionado por la publicación, consultó directamente a los familiares del mayor Quijano. Según este medio, los allegados desmintieron categóricamente que el tractor y el árbol en cuestión tuvieran alguna relación con la finca mencionada o con su familia. Antequera Noticias estableció así que la imagen nunca fue capturada en la propiedad de San Bernardo y mucho menos está vinculada con el mayor Quijano.

Con la aclaración pública, el informativo buscaba frenar la expansión de una noticia falsa y evitar que la fotografía siguiera asociándose equivocadamente al corregimiento de San Bernardo, en Pelaya. No obstante, aprovecharon la oportunidad para destacar la buena imagen del mayor Quijano entre quienes lo conocieron, resaltando su reputación de persona seria, respetada y con vocación de servicio para su comunidad.

El fenómeno ocurrido con esta imagen refleja un escenario cada vez más común en redes sociales: la viralización de contenidos manipulados o creados, en muchos casos, con inteligencia artificial. Estos materiales son diseñados para captar seguidores o monetizar publicaciones en plataformas como Facebook. Pero la facilidad con la que circulan, sin un proceso previo de verificación, representa un desafío tanto para los usuarios que buscan información confiable como para los medios y plataformas como EL PILÓN, que se dedican a confirmar la autenticidad de lo que se comparte en el entorno digital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde ocurrió realmente el episodio del tractor atrapado entre raíces de un árbol?

De acuerdo con la verificación de Antequera Noticias, aún no se ha establecido el lugar exacto donde se tomó la fotografía del tractor atrapado en las raíces del árbol de caucho. Lo que sí fue confirmado es que dicho episodio no ocurrió en la finca del mayor Quijano, en San Bernardo, Pelaya, y tampoco guarda relación alguna con este predio ni con la familia involucrada en la desinformación.

¿Por qué se viralizan imágenes falsas como la del tractor en redes sociales?

La circulación masiva de imágenes falsas responde a la facilidad con la que los contenidos pueden manipularse o generarse con inteligencia artificial para obtener seguidores, interacciones y, en muchos casos, ingresos a través de páginas que monetizan en plataformas como Facebook. Ante la falta de verificación previa por parte de los usuarios, estas imágenes se comparten rápidamente, lo que representa un permanente reto para la labor periodística y la alfabetización digital.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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