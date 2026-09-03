Por: EL PILON SA

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La última edición del Festival del Retorno en Fonseca, La Guajira, concluyó envuelta en controversia tras la decisión de la junta directiva de retirar el primer puesto en la categoría de Canción Inédita Comercial al compositor Jaime ‘Tato’ Fragoso. Este reconocido autor sanjuanero había obtenido el primer lugar en la edición número 52 del certamen con su obra titulada ‘Que se acabe todo’. Sin embargo, horas después de conocerse el resultado, la organización constató que la canción premiada no cumplía con el carácter de inédita exigido en el reglamento, ya que había sido presentada en otros escenarios años atrás.

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De acuerdo con el comunicado oficial emitido por las directivas del festival, la decisión se tomó tras analizar pruebas documentales que confirmaron la infracción. El reglamento del concurso en la categoría de Canción Inédita Comercial señala de manera explícita que la obra no debe haber sido expuesta, grabada ni difundida previamente en ningún evento similar. La resolución del festival cita textualmente: “La decisión anterior obedece a la infracción de una de las cláusulas del reglamento oficial de concursos, específicamente el numeral 1... La canción descalificada y que queda por fuera del pódium es la obra ‘Que se acabe todo’, en ritmo de paseo, de la autoría del compositor Jaime ‘Tato’ Fragoso”.

La evidencia determinante fue un registro en video publicado en Facebook, que estableció que la canción ‘Que se acabe todo’ fue presentada y resultó ganadora en el Festival de Acordeoneros de Ayapel, realizado en Córdoba en abril de 2019. Esta información llevó al comité organizador a revisar de inmediato el cuadro de honor, otorgando ahora el primer lugar a Luis Alberto Prado con ‘La voz de Dios’. El segundo puesto fue para Ricardo Alfonso Escobar con ‘Ni una más’ y el tercero para Tomás Enrique Peralta por ‘Hoy le canto al amor’.

El reglamento del concurso prevé sanciones disciplinarias para quienes incumplan las normas. Por esta razón, además de retirársele el galardón y el incentivo económico, se impuso al señor Jaime ‘Tato’ Fragoso una sanción moral, consistente en la prohibición de participar durante cuatro años a partir de la fecha en el Festival del Retorno. Esta medida fue ratificada oficialmente y cuenta con la firma de la directiva y los jurados del certamen.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué fue descalificado Jaime ‘Tato’ Fragoso del Festival del Retorno?

Jaime ‘Tato’ Fragoso fue descalificado del Festival del Retorno de Fonseca porque su canción ‘Que se acabe todo’ había sido presentada y premiada en otro certamen musical en 2019, lo cual viola el reglamento que exige que las canciones participantes sean completamente inéditas, es decir, no presentadas, grabadas ni difundidas anteriormente.

¿Qué significa que una canción sea inédita en concursos como el Festival del Retorno?

En el contexto de concursos como el Festival del Retorno, que una canción sea inédita significa que no debe haber sido expuesta, grabada ni difundida con anterioridad en ningún evento, certamen o escenario musical, siendo original para la competencia en la que se inscribe y cumpliendo con las reglas establecidas por la organización.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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