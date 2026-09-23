Lo que debía ser el inicio de una nueva etapa para una pareja terminó en un escándalo durante su propia boda en Gomesende, Ourense, España. La celebración de una boda pasó de la fiesta a una pelea entre familiares, con vajilla rota, intervención de la Guardia Civil y una posterior petición de divorcio.

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La ceremonia se realizó en A Casa da Tulla, un establecimiento de turismo rural ubicado en este municipio gallego. El novio es originario de Ramirás y la recién casada es una mujer de origen colombiano. Según la información publicada por medios españoles, el conflicto tuvo varios episodios que terminaron alejando a la pareja apenas comenzaban su matrimonio.

Uno de los puntos que habría desencadenado la discusión estuvo relacionado con 40.000 euros. De acuerdo con la versión difundida por La Región de Ourense y retomada por otros medios, la mujer habría reclamado esa cantidad durante el banquete, vinculándola a los regalos recibidos por la pareja. El novio se habría negado a entregarle el dinero y la conversación terminó subiendo de tono.

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La disputa no quedó entre los recién casados. Familiares de ambos terminaron involucrados y el enfrentamiento pasó a los gritos y las agresiones, mientras algunos elementos de la celebración resultaban dañados. Cuando la Guardia Civil llegó al lugar, la pelea ya había terminado, pero los agentes encontraron platos y vasos rotos en el suelo.

Los desperfectos, según explicaron los responsables del establecimiento, se concentraron en la carpa donde se desarrollaba el banquete y no afectaron la estructura de A Casa da Tulla. Además, ninguna de las partes presentó una denuncia y el padre del novio se habría ofrecido a asumir el costo de los daños.

Una presunta infidelidad también habría marcado la celebración

El conflicto tuvo otro episodio que habría terminado de romper la relación. Según la información publicada por La Región de Ourense, la recién casada habría tenido un encuentro con uno de los jóvenes que trabajaban en la organización del evento y ambos se habrían apartado hacia los baños durante la celebración.

La misma versión señala que la mujer habría comentado posteriormente a personas cercanas que no sentía nada por su esposo y que el proceso de divorcio ya estaba en manos de su abogado, según informó Telecinco.

El esposo, por su parte, se habría opuesto a la separación y habría pedido continuar con la relación. La situación también habría provocado un distanciamiento entre él y algunos de sus familiares, quienes, según los reportes, incluso pidieron durante la boda que los invitados no le entregaran dinero en efectivo como regalo.

Unha infidelidade no baño, 40.000 euros en xogo e unha batalla campal 😯 ‘O termómetro’ coñece os detalles máis exclusivos da “tráxica” voda de Gomesende 💍 A cronoloxía dos feitos, contada en primeira persoa pola noiva 💒👩🏻‍❤️‍👨 pic.twitter.com/bxCy1sPGwV — TVG (@TVGalicia) September 23, 2026

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