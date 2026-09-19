Un enfrentamiento entre Epa Colombia y Wadith Manzur quedó registrado en un video grabado en la Escuela de Carabineros de Bogotá, donde ambos permanecían privados de la libertad. La grabación fue publicada por Yina Calderón y muestra parte del intercambio entre la influenciadora.

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El episodio ocurrió el 7 de agosto de 2026, horas antes de la posesión presidencial de Abelardo De la Espriella. Según la reconstrucción publicada por Semana, ese día hubo varias situaciones dentro de la Escuela de Carabineros que terminaron involucrando a los dos internos.

Uno de los momentos que antecedió al enfrentamiento estuvo relacionado con la visita que recibió Manzur. El excongresista reclamó a uno de los custodios porque, según la reconstrucción de SEMANA, no entendía por qué el uniformado atendía a su esposa y a sus acompañantes en la sala de la casa donde permanecían otros internos.

En ese mismo espacio estaban otros privados de la libertad, entre ellos los exgobernadores del Huila y Vichada, Cielo González Villa y Hecson Alexys Benito Castro. Además, durante la jornada había niños entre los visitantes.

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El reclamo de Manzur por la cortina

Mientras Manzur discutía con uno de los custodios, Epa Colombia permanecía dentro de su habitación junto a su pareja, Karol Samantha. Al escuchar la conversación, la empresaria preguntó varias veces qué estaba diciendo el entonces congresista.

Según el video conocido por SEMANA, Manzur estaba molesto por la situación relacionada con la cortina de la habitación de Barrera. En medio de su reclamo, el político cuestionó que ella pudiera mantener ese espacio de esa manera y sostuvo que debía asumir las consecuencias de sus actos.

La discusión subió de tono cuando Epa Colombia escuchó los comentarios de Manzur. La influenciadora salió de la habitación y se dirigió hacia él para confrontarlo, mientras continuaba la jornada de visitas en el lugar.

“Sígalo diciendo más duro. Sígalo diciendo más duro, Manzur”, le reclamó Barrera, según la reconstrucción de SEMANA. En ese momento, el político le preguntó si lo estaba grabando.

‘Epa Colombia’ sacó su celular y continuó grabando

El intercambio quedó registrado con el teléfono de la propia Epa Colombia. Según Semana, la influenciadora tenía el dispositivo pese a que las personas privadas de la libertad en ese lugar tenían restricciones para mantener comunicación con el exterior.

Manzur le reclamó directamente por estarlo grabando. Barrera, sin embargo, continuó con el teléfono en la mano mientras avanzaba la discusión.

La situación también involucró a funcionarios de la Policía que estaban encargados de la custodia. En las imágenes y en la reconstrucción publicada aparecen llamados relacionados con el cumplimiento de las reglas establecidas dentro de la Escuela de Carabineros.

En medio del intercambio, ‘Epa Colombia’ cuestionó insistentemente a Manzur por la cortina y utilizó expresiones como “persecución” y “tortura” para referirse a lo que, desde su perspectiva, estaba ocurriendo.

Esas afirmaciones corresponden a lo manifestado por Barrera durante el episodio. El registro difundido en redes no permite comprobar por sí mismo esos señalamientos ni muestra todo lo ocurrido antes de que comenzara la grabación.

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