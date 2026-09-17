Un nuevo video volvió a llamar la atención sobre la situación de Daneidy Barrera Rojas, ‘Epa Colombia’, quien permanece privada de la libertad en Ibagué. Esta vez, la grabación fue difundida por Yina Calderón en sus historias de Instagram y permite escuchar a la empresaria durante un momento de tensión.

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(Vea también: Epa Colombia es trasladada bajo estrictas medidas de seguridad a juzgado en Ibagué mientras cumple condena)

El registro habría sido captado dentro de la Escuela de Carabineros, antes de su traslado a la cárcel de Picaleña, en Ibagué. En las imágenes se observa a varias personas acompañándola y se escucha la voz de la empresaria reclamando por la situación que estaba viviendo.

“Lo que ustedes me hacen es persecución. Lo que ustedes me hacen es persecución y tortura”, se escucha decir a ‘Epa Colombia’ en la grabación que Calderón decidió compartir en sus redes sociales.

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El video comenzó a circular en medio de la discusión por las condiciones de los traslados de la empresaria, quien cumple una condena de 63 meses y 15 días de prisión por hechos relacionados con los daños ocasionados a una estación de Transmilenio durante las protestas de 2019.

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Yina Calderón volvió a pedir ayuda para Epa Colombia

Luego de divulgar el registro, Calderón expresó nuevamente su preocupación por la situación de su amiga y dirigió un mensaje al presidente Abelardo de la Espriella.

“No es justo lo que está pasando con Epa. Necesitamos su ayuda, señor presidente Abelardo”, manifestó la creadora de contenido en sus redes sociales.

La reacción se suma a otros pronunciamientos de Calderón sobre las condiciones en las que Barrera cumple su condena. En días anteriores también había cuestionado las imágenes de otro traslado, en las que ‘Epa Colombia’ aparecía con elementos de sujeción en manos y pies.

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