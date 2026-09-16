La historia de amor entre J Balvin y Valentina Ferrer llegó a su final. Fue la modelo argentina quien confirmó la separación mediante una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram, donde explicó que ambos decidieron continuar por caminos diferentes después de varios años juntos.

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Ferrer dejó claro que la decisión fue tomada teniendo como prioridad el bienestar de la familia y el respeto entre ambos. En su mensaje, la modelo escribió: “Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados. Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia. Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”.

Valentina Ferrer confirma separación con J Balvin / IG: Valentina Ferrer

La pareja había formado una familia con el nacimiento de su hijo Río, quien ahora ocupa un lugar central en esta nueva etapa. La relación entre el cantante colombiano y la modelo argentina había estado bajo la atención de sus seguidores durante años y, especialmente en los últimos meses, fue motivo de comentarios en redes sociales.

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Ferrer también pidió comprensión frente al momento personal que atraviesan. “Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros. Valentina”, concluyó la modelo.

¿Por qué terminaron J Balvin y Valentina Ferrer?

Según versiones difundidas por medios de entretenimiento, a principios de agosto la influenciadora mexicana Melanie Pavola habría asegurado públicamente que mantuvo un romance con J Balvin mientras Valentina Ferrer estaba embarazada. Sus declaraciones fueron recibidas con escepticismo por varios internautas, aunque algunos usuarios en redes señalaron que, desde meses atrás, habían notado a Ferrer con una expresión que describían como “triste” en distintas fotografías.

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