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La Academia Latina de la Grabación sorprendió el 16 de septiembre al revelar la lista oficial de nominados para la edición número 27 de los Latin Grammy, evento que premia lo más destacado de la música latina producido entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026. De acuerdo con el anuncio, esta entrega contará con 60 categorías en las que sobresalen figuras reconocidas y propuestas emergentes, abarcando géneros que van desde el pop y la música urbana, hasta el rock, jazz y ritmos tradicionales.

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Según lo informado por la misma Academia Latina de la Grabación, Edgar Barrera lidera este año la tabla de candidatos al tener diez nominaciones. Otros nombres con gran presencia son los dúos CA7RIEL & Paco Amoroso, Jorge Drexler, Karol G y Rosalía, quienes compiten en varias de las categorías principales. Por el lado colombiano, destaca la participación de Grupo Niche, reconocido por estar nominado tanto a Mejor Álbum de Salsa por ‘Más Que Palabras’, como a Mejor Canción Tropical por “Realidad-Es”.

Entre las categorías centrales, la nominación a Grabación del Año reúne músicos como CA7RIEL & Paco Amoroso, Jorge Drexler, Karol G y Marco Antonio Solís, Mon Laferte y Rosalía. Mientras tanto, para Álbum del Año, los escogidos incluyen a Anitta, Karol G, Mon Laferte y Rosalía, reafirmando la diversidad y peso de talentos iberoamericanos en distintos estilos. Otras categorías importantes, como Canción del Año y Mejor Nuevo Artista, dan espacio a músicos jóvenes y consagrados, consolidando la relevancia de los Latin Grammy como plataforma de reconocimiento artístico.

La ceremonia de entrega de los Latin Grammy está agendada para el 12 de noviembre de 2026 en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, donde se reunirán los ganadores de las diferentes categorías. Univision tendrá a su cargo la transmisión en vivo, lo que permitirá que el evento sea seguido desde distintos países. Además, la organización advirtió que la lista de nominados podría modificarse tras futuras verificaciones por parte de las discográficas y los miembros de la academia, y confirmó que la votación final se iniciará el 1 de octubre de 2026.

De acuerdo con la información oficial de la Academia Latina de la Grabación, esta edición busca no solo reconocer el talento musical, sino también reflejar la pluralidad artística y cultural que distingue a la producción latinoamericana en la actualidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo es la ceremonia de los Latin Grammy 2026 y dónde se realizará?

La ceremonia está programada para el 12 de noviembre de 2026 y tendrá lugar en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Este evento será transmitido en vivo a través de Univision, permitiendo que espectadores de todo el continente puedan seguir la gala.

¿Quién lidera las nominaciones en los Latin Grammy 2026?

Edgar Barrera encabeza la lista de nominados con un total de diez menciones, según la Academia Latina de la Grabación. A su vez, otros artistas destacados con múltiples nominaciones son CA7RIEL & Paco Amoroso, Jorge Drexler, Karol G y Rosalía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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