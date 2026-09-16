Por: Noticiero 90 minutos

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Valentina Ferrer y el cantante colombiano J Balvin confirmaron el cierre de su relación sentimental tras varios años de compartir tanto momentos personales como familiares. La noticia fue confirmada por la modelo argentina, quien aseguró que la decisión se tomó de manera conjunta y que, sobre todo, se consideró el bienestar de su familia. Según declaraciones recogidas en el portal 90 Minutos, Ferrer enfatizó que tanto ella como J Balvin, cuyo nombre real es José, tomaron caminos separados luego de atravesar múltiples etapas en su vida en común.

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"Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados", expresó Ferrer sobre la ruptura. La modelo también aclaró que su hijo en común, Río, continúa siendo el principal lazo que los une. A pesar de la separación, ambos padres aseguraron que mantendrán como prioridad acompañar a su hijo y brindarle su cariño de forma continua. Ferrer insistió en que la decisión se fundamentó en el amor y el respeto, procurando siempre lo más conveniente para su familia y subrayando la importancia que seguirá teniendo Río en sus vidas.

En su comunicado, Ferrer también hizo referencia a la manera en que están afrontando este nuevo momento personal. Expresó que viven el proceso con tranquilidad y agradecieron la comprensión y respeto de la opinión pública hacia una situación que consideran estrictamente privada. Estas declaraciones buscan marcar un límite con respecto a la atención mediática, especialmente por la relevancia de J Balvin en la industria musical y su frecuente exposición en los medios.

La información presentada no profundiza en las causas específicas de la separación ni ofrece detalles sobre el momento exacto en que se tomó la decisión, elementos que Ferrer prefirió mantener en reserva. En cambio, enfatizó la prioridad de proteger a su familia y conservar la tranquilidad ante la atención que despierta la vida personal de figuras públicas como J Balvin. Así, la expareja comunicó públicamente su nueva etapa y solicitó comprensión ante el proceso que están atravesando.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se separaron J Balvin y Valentina Ferrer?

Ferrer no reveló las razones específicas de la ruptura con J Balvin. En el comunicado citado por 90 Minutos, únicamente explicó que la decisión fue tomada por ambos, bajo principios de respeto y amor, y que su foco está en proteger a su hijo y en afrontar este nuevo momento familiar con privacidad. No se mencionaron detalles adicionales sobre los motivos.

¿Cómo manejarán J Balvin y Valentina Ferrer la crianza de su hijo tras la separación?

De acuerdo con el comunicado de Valentina Ferrer, tanto ella como J Balvin han acordado que el bienestar y el acompañamiento de su hijo Río seguirá siendo su máxima prioridad. Ambos se comprometieron a apoyarlo con amor, enfatizando que, aunque su relación sentimental terminó, su papel como padres continuará siendo fundamental en la vida del niño.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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