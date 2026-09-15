En medio de imágenes reveladoras de figuras en los últimos días, una de las más reconocidas en el panorama nacional quedó en la mira de propios y extraños por un tratamiento.

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Margarita Rosa de Francisco sorprendió a sus seguidores al revelar que decidió someterse un procedimiento estético relacionado con su apariencia y con la manera en que afronta el paso del tiempo.

El contenido compartido también permitió conocer algunas imágenes de archivo utilizadas por el especialista que llevó a cabo el procedimiento.

En ellas se apreciaban fotografías anteriores de Margarita Rosa, en las que podían observarse algunos de sus rasgos faciales y las canas que empezaban a hacerse visibles entre su característico cabello rubio.

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Luego de días de espera, el médico detrás de esta transformación compartió el resultado final, publicando los procedimientos que realizó en el rostro de la famosa.

El profesional médico explicó la forma en que abordó sus facciones para rejuvenecer diversas áreas de su cara.

“Una cirugía que se basa en el manejo de la piel facial y de las estructuras profundas”, indicó el especialista, aclarando que se quería lograr un resultado más eficaz.

“Logramos reacomodar músculos y ligamos, mejorando la naturalidad de su sonrisa y de su mirada”, agregó, replicado por Revista Semana.

El cambio fue evidente, notándose cómo la piel se veía mucho más joven y cuidada, evitando los rasgos marcados y las arrugas naturales.

♬ sonido original – MÚSIK x H🕑RA @miltondjr MARGARITA ROSA DE FRANCISCO, ACTIVISTA POLÍTICA DEL PACTO HISTÓRICO, SORPRENDE CON SU CAMBIO RADICAL ¡Margarita Rosa sorprende! La activista del Pacto Histórico decidió “meterle mano” a su imagen La reconocida actriz y escritora colombiana Margarita Rosa de Francisco volvió a estar en el centro de la conversación, esta vez no por sus opiniones políticas, sino por un cambio en su apariencia que sorprendió a sus seguidores. La artista compartió en sus redes sociales imágenes del proceso médico al que decidió someterse, una decisión que contrasta con lo que durante años había expresado sobre aceptar con naturalidad el envejecimiento de su rostro y su cuerpo. Margarita Rosa explicó que, después de reflexionar sobre sus propios temores y dudas frente a la vejez, decidió intervenir su imagen. Y fiel a su particular sentido del humor, dejó claro que esperaba que el resultado terminara convertido en toda una “obra de arte”. El cambio ya genera todo tipo de comentarios en redes: mientras algunos la aplauden por hacer lo que quiere con su imagen, otros recuerdan sus anteriores discursos sobre envejecer de manera natural. #colombia

Al hacer las comparaciones, se notó un trabajo pulido y delicado para que no se vieran las cicatrices y las marcas.

La publicación provocó comentarios entre sus seguidores, quienes repararon en el cambio de apariencia de la actriz y en su decisión de recurrir a este tipo de intervención.

El seguimiento de la evolución de figuras públicas sobre procedimientos estéticos permite analizar las tendencias actuales en el rejuvenecimiento facial.

¿Cuántos años tiene Margarita Rosa de Francisco?

La destacada actriz, escritora y presentadora colombiana Margarita Rosa de Francisco tiene actualmente 61 años de edad cumplidos.

Nació el 8 de agosto de 1965 en la ciudad de Cali, dentro del departamento del Valle del Cauca.

Inició su proyección pública al coronarse como vicerreina nacional de la belleza en el prestigioso certamen de Señorita Colombia durante 1984.

Posteriormente, representó al país en el concurso Miss Mundo en 1985 antes de consolidar una sobresaliente trayectoria en la televisión nacional.

Su consagración profesional llegó al protagonizar producciones emblemáticas de la pantalla chica colombiana como Gallito Ramírez y la exitosa telenovela Café con aroma de mujer.

Además de su faceta actoral, ha destacado ampliamente como escritora, columnista de opinión y conductora de diversos programas de entretenimiento de gran audiencia.

En el ámbito internacional, logró reconocimientos de gran prestigio tras obtener el premio a mejor actriz en la sección Horizontes del Festival de Cine de Venecia.

A lo largo de su trayectoria artística, la vallecaucana ha mantenido una figura relevante en los medios de comunicación por su talento y versatilidad.

Con más de seis décadas de vida, continúa vigente en el panorama cultural latinoamericano mediante la publicación de libros y proyectos audiovisuales independientes.

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