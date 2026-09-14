Por: El Espectador

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Almadía, editorial nacida en Oaxaca, México, ha logrado consolidar una presencia relevante más allá de sus fronteras, expandiéndose hasta España y, en este año, participando en la Fiesta del Libro de Medellín, Colombia. De acuerdo con declaraciones recogidas por El Espectador, ese acercamiento internacional reviste especial importancia, pues fue precisamente Colombia el primer país fuera de México donde comenzaron a distribuir sus libros. La presencia de Almadía en el país ha tenido diferentes etapas, pero la editorial insiste en mantener un contacto constante entre su catálogo y los lectores colombianos, reconociendo el valor de encontrarse directamente con lectores, libreros y mediadores tras más de veinte años de trayectoria, tiempo en el que su catálogo se ha ampliado y transformado considerablemente.

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En cuanto a su identidad editorial, Almadía explica que no maneja una fórmula exacta para seleccionar historias o autores. Lo esencial es que cada libro tenga una voz auténtica y aporte algo al catálogo. Gran parte del proceso de selección es intuitivo y ha evolucionado según los cambios en su forma de leer y de abrirse a otros países. Se centran en textos capaces de emocionar y sorprender, y se esfuerzan porque cada obra llegue de la mejor manera al lector.

Sobre el panorama literario actual en América Latina, desde la óptica de Almadía, no existe una única tendencia que defina a toda la región. Destacan la diversidad de autores, tradiciones y estilos en el continente, así como una creciente circulación y conversación entre escritores de diferentes países. Sin embargo, reconocen la contradicción entre ese dinamismo literario y las dificultades aún presentes para la circulación efectiva de libros a nivel editorial y comercial.

Las nuevas generaciones de escritores latinoamericanos les resultan interesantes por la libertad con la que abordan los géneros y temas, atravesando límites entre novela, ensayo, autobiografía y ficción. Esa diversidad obliga a las editoriales a evolucionar y no conformarse con fórmulas repetidas. Almadía ha apostado por autores jóvenes o que recién inician sus carreras, entendiendo que tomar riesgos con nuevas voces conlleva desafíos comerciales y la necesidad de equilibrar el catálogo con autores consagrados.

El aspecto visual es igualmente esencial en Almadía. Alejandro Magallanes, responsable de las portadas desde los inicios de la editorial, ha ayudado a forjar una fuerte identidad gráfica. Cada diseño nace de la interpretación del texto, creando objetos "artísticos, sensoriales y festivos", entendiendo que el primer encuentro del lector con el libro es también fundamental. Por último, tras décadas en la industria, la principal lección para Almadía es mantener la curiosidad y evitar encasillar la literatura latinoamericana en una sola definición, considerando su catálogo como un ejercicio constante de descubrimiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el papel de la Fiesta del Libro de Medellín para la editorial Almadía?

La participación de Almadía en la Fiesta del Libro de Medellín representa una oportunidad para fortalecer la relación con los lectores colombianos y mostrar la evolución de su catálogo, consolidando su presencia en América Latina. Según El Espectador, el evento sirve como punto de reencuentro con mediadores del libro y lectores, y refuerza el objetivo de lograr una mayor circulación de obras y autores en la región.

¿Cómo selecciona Almadía a los autores y libros que forman su catálogo?

Almadía prioriza la voz propia y autenticidad en los libros que publica, más que seguir criterios rígidos. El proceso de selección está marcado por la intuición y el deseo de explorar nuevas propuestas literarias, permitiendo la inclusión de autores emergentes y obras que puedan aportar valor al catálogo, todo esto según la información proporcionada por la misma editorial a El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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