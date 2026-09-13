Por: El Espectador

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La Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA) se convierte en epicentro de la reflexión y el arte espiritual con la inauguración de la exposición ‘Rituales del Espíritu’, que marca un momento destacado dentro de la XV edición del Festival Internacional de Música Sacra (FIMSAC). Bajo la curaduría de María Elvira Ardila, esta muestra reúne a trece reconocidos artistas colombianos en un diálogo entre música, arte plástico y contemplación espiritual, permaneciendo abierta hasta el 10 de octubre para que el público explore estas conexiones.

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Según explicó la FUGA a través de su cuenta de X, la exposición “conecta música, arte y espiritualidad a través de la mirada de 13 artistas”, consolidando su apuesta por el encuentro de disciplinas e impulsando la integración sensible entre creadores y espectadores. Entre los artistas que participan en este homenaje a la espiritualidad y el arte están Gustavo Vejarano, Diego Mazuera, Santiago Cárdenas, Manuel Camargo, Pedro Ruiz, Olga de Amaral, Elsa Zambrano, David Manzur, Carlos Salas, Carolina Convers, Miguel Böhmer, Sair García y Miler Lagos, todos ellos figuras relevantes en el panorama artístico colombiano y homenajeados en esta edición del FIMSAC.

El propósito de la muestra para este año es la concordia, eje central que orienta tanto sus obras como la reflexión colectiva que propone. Un comunicado presentado por la organización subraya que “las obras de los artistas participantes no solo representan un acto de creación, sino también un rito que invita a los espectadores a una profunda reflexión”. La jornada inaugural estuvo acompañada de una conversación sobre creación, memoria y espiritualidad. Allí, el artista Miler Lagos y la curadora María Elvira Ardila conversaron sobre cómo el arte trasciende la materia para hallar significados sagrados, tema que la FUGA destacó como crucial para la comprensión de este tipo de festivales.

El Festival Internacional de Música Sacra, de acuerdo con la FUGA, se ha consolidado como un espacio de confluencia entre diferentes tradiciones, permitiendo el reconocimiento y el respeto de credos diversos desde el lenguaje artístico. Desde su tercera edición, el festival ha involucrado a artistas plásticos en la construcción de su identidad visual, siempre bajo conceptos que han oscilado entre ritos y sentimientos como la reconciliación, la misericordia, la fraternidad, la gloria, la esperanza y ahora, la concordia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes son los artistas que participan en la exposición ‘Rituales del Espíritu’ del FIMSAC?

La exposición destaca la obra de trece artistas colombianos: Gustavo Vejarano, Diego Mazuera, Santiago Cárdenas, Manuel Camargo, Pedro Ruiz, Olga de Amaral, Elsa Zambrano, David Manzur, Carlos Salas, Carolina Convers, Miguel Böhmer, Sair García y Miler Lagos. Todos ellos aportan su propia perspectiva sobre la espiritualidad a través de piezas creadas para esta edición, según dio a conocer la FUGA.

¿Cuál es el objetivo de la exposición ‘Rituales del Espíritu’ en el Festival Internacional de Música Sacra?

El propósito fundamental de la muestra es invitar a la reflexión sobre la concordia y explorar cómo el arte puede servir como rito espiritual. De acuerdo con el comunicado de la FUGA, las obras están diseñadas para invitar al público a pensar y experimentar la espiritualidad como un acto de creación y encuentro, enmarcadas dentro del contexto del festival que promueve la diversidad y el respeto entre credos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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