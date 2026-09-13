Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El pronóstico del clima en Bogotá para este lunes 14 de septiembre de 2026 es clave para quienes buscan planificar sus actividades diarias y evitar sorpresas. De acuerdo con el reporte oficial del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), la jornada estará marcada por una combinación de cielos nublados, temperaturas moderadas y lluvias principalmente en el occidente y sur de la capital.

Sigue a PULZO en Discover

Durante la madrugada, Bogotá tendrá tiempo seco, con presencia de nubes parciales y una temperatura mínima estimada en 10 °C, lo que representa una mañana fresca y propicia para quienes inician su rutina temprano. Sin embargo, a partir de la mañana, las condiciones empiezan a variar: el IDIGER advierte que seguirá aumentando la nubosidad, especialmente a medida que avanza el día. Sobre el mediodía, la cobertura nubosa tenderá a fortalecerse, acompañada de posibles lloviznas en sectores como Chapinero, Usme, Ciudad Bolívar y Santa Fe.

A medida que transcurre la tarde, el reporte indica que el cielo permanecerá mayormente nublado. Se pronostican lloviznas o lluvias ligeras persistentes en localidades como Suba, Usaquén, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Puente Aranda, Ciudad Bolívar y Usme. En el resto de la ciudad, podrían presentarse lloviznas esporádicas. Además, la temperatura máxima prevista alcanzará los 20 °C, lo que sugiere un ambiente templado en comparación con otros días del año, pero con alta probabilidad de precipitaciones intermitentes.

El IDIGER recomienda a la ciudadanía consultar las alertas climáticas y apoyarse en herramientas como el Sistema Alerta Bogotá (SAB), donde es posible verificar reportes en tiempo real. El SAB implementa instrumentos digitales que permiten a los usuarios acceder fácilmente a información detallada sobre el estado del clima en sus barrios o localidades. Además, la plataforma Mapas Bogotá también otorga la opción de consultar el pronóstico de lluvias. Basta con ingresar a su portal web, seleccionar el tipo de mapa correspondiente y digitar la dirección de interés, para conocer si en ese momento se registran lluvias en el lugar consultado.

Frente a este panorama climático, es fundamental que los habitantes de la ciudad programen sus actividades con precaución, considerando los sectores que tendrán mayor incidencia de lluvias y verificando los reportes actualizados que publica el IDIGER en los canales oficiales del Distrito.

¿Cuál es el pronóstico del clima en Bogotá para el lunes 14 de septiembre de 2026?

El pronóstico del clima para Bogotá, según el IDIGER, estima cielo parcialmente nublado y temperatura mínima de 10 °C en la madrugada. En la mañana, aumentará la nubosidad con lloviznas ocasionales en algunas localidades; en la tarde se prevén lluvias ligeras persistentes en buena parte de la ciudad y una temperatura máxima de 20 °C.

¿Cómo consultar el pronóstico de lluvias en Bogotá usando Mapas Bogotá?

Para consultar el pronóstico de lluvias a través de Mapas Bogotá, debe ingresar al portal oficial mapas.bogota.gov.co, seleccionar el ‘tipo de mapa’ y elegir la opción ‘lluvias’. Después, basta con buscar la dirección de interés para saber si en ese sector hay presencia de precipitaciones, utilizando cualquier dispositivo con acceso a internet.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z