Por: Portal Bogotá

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Este lunes 14 de septiembre de 2026, varias zonas de Bogotá y municipios cercanos atraviesan cortes de agua debido a obras de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), cuyo propósito es mejorar el suministro en diferentes localidades. De acuerdo con la información oficial de la EAAB, esta suspensión programada responde a trabajos preventivos para minimizar afectaciones por posibles daños mayores en la infraestructura de tuberías y accesorios de distribución.

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Para entender el alcance de estos cortes, es clave analizar las localidades y barrios impactados. En Chapinero, los barrios Los Rosales, Chicó Norte II Sector, Chicó Norte y El Chicó experimentan cortes que inician entre las 7:30 a. m. y las 8:15 a. m., con una duración de hasta 9 horas. En Engativá, Villas de Granada I también enfrenta suspensión del servicio desde las 8:30 a. m., por un máximo de 9 horas. Mientras tanto, en Puente Aranda, el barrio San Eusebio tendrá corte de agua desde las 8:30 a. m. durante un periodo similar.

En Usaquén, sectores como Escuela de Infantería, Los Cedros, Rincón del Chicó y Santa Bibiana presentan cortes desde las 8:00 a. m., con una duración de hasta 9:30 horas. Al sur, la localidad de Usme también reporta suspensión en barrios rurales como El Bosque Sur Oriental Rural I, El Porvenir de Los Soches y El Uval Rural. Por fuera de Bogotá destacan dos municipios afectados: en Soacha, la zona Ciudad Verde (Comuna 3) tiene restricción desde las 7:30 a. m. y, en Funza, la vereda El Hato está sin agua desde las 8:00 a. m., en ambos casos por espacios cercanos a las 9 horas.

Consciente de las molestias que estos cortes pueden causar, la EAAB entregó recomendaciones a la ciudadanía. Sugiere llenar previamente los tanques de reserva domésticos, consumir el agua almacenada en recipientes antes de 24 horas y hacer un uso racional del líquido, priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos. Además, la entidad garantiza el servicio de carrotanques para clínicas, hospitales y centros con alta afluencia, los cuales deben ser solicitados en la línea telefónica Acualínea 116.

Estas medidas buscan reducir el impacto negativo sobre la vida cotidiana mientras se ejecutan trabajos que, según la empresa, son claves para el buen funcionamiento del sistema de acueducto y la prevención de incidentes más graves.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles barrios de Bogotá tendrán cortes de agua el lunes 14 de septiembre de 2026?

De acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, los cortes de agua este lunes afectan a Los Rosales, Chicó Norte II Sector, Chicó Norte y El Chicó en Chapinero; Villas de Granada I en Engativá; San Eusebio en Puente Aranda; Escuela de Infantería, Los Cedros, Rincón del Chicó y Santa Bibiana en Usaquén; así como barrios rurales de Usme. Municipios cercanos como Soacha (Ciudad Verde) y Funza (vereda El Hato) también estarán sin servicio.

¿Cuáles son las recomendaciones de la EAAB durante los cortes de agua en Bogotá?

La EAAB recomienda llenar previamente los tanques de reserva, consumir el agua almacenada antes de 24 horas y utilizar el recurso de manera racional, priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos. Además, para clínicas, hospitales y lugares de alta afluencia, se presta el servicio de carrotanques, que se puede solicitar en Acualínea 116.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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