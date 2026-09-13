Por: Portal Bogotá

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Este lunes 14 de septiembre de 2026, distintos barrios de Bogotá y el municipio de Funza, Cundinamarca, estarán afectados por cortes de luz programados. Según informó Enel Colombia, esta interrupción del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y mejoras necesarias en las redes de suministro de energía, los cuales son indispensables para optimizar y asegurar la calidad del servicio eléctrico en la región.

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La medida impactará varias localidades. En Chapinero, los cortes están previstos en el barrio Los Rosales desde las 7:30 a. m. hasta las 11:30 a. m., y en otros sectores como Chico Norte, Chico Norte II Sector y El Chico, donde la suspensión será entre las 8:00 a. m. y las 5:15 p. m., dependiendo del sector específico. La localidad de Engativá, especialmente el barrio Villas de Granada I, también tendrá cortes entre las 8:30 a. m. y las 5:30 p. m. En Puente Aranda, el barrio San Eusebio estará sin servicio en esa misma franja horaria.

Al norte de la ciudad, la localidad de Usaquén vivirá interrupciones prolongadas desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. en barrios como Escuela de Infantería, Los Cedros, Rincón del Chico y Santa Bibiana. Por su parte, en el sur, la localidad de Usme verá afectados los sectores rurales de El Bosque Sur Oriental I, El Porvenir de Los Soches y El Uval Rural.

En cuanto a municipios aledaños, Funza tendrá corte de energía en la vereda El Hato desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Todas estas labores, de acuerdo con Enel Colombia, buscan fortalecer la infraestructura y prevenir daños mayores o interrupciones imprevistas en el futuro.

Enel Colombia destaca la importancia de tomar precauciones durante estos trabajos. Recomienda desconectar los electrodomésticos para evitar daños por fluctuaciones; organizar actividades considerando las horas sin servicio; minimizar la apertura de la nevera para conservar los alimentos y, si se requiere el ingreso del personal técnico a conjuntos, edificios u oficinas, autorizar su entrada. No obstante, se insiste en validar la identidad de los trabajadores ante posibles preocupaciones de seguridad, llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.

Todos estos detalles han sido divulgados por Enel Colombia a través de canales oficiales y medios locales. La información aquí presentada ayuda a las personas a prepararse de forma oportuna antes de la suspensión temporal del servicio eléctrico programada para este lunes 14 de septiembre.

¿Cuáles son los barrios de Bogotá afectados por cortes de luz el 14 de septiembre de 2026?

De acuerdo con información oficial de Enel Colombia, barrios de las localidades de Chapinero, Engativá, Puente Aranda, Usaquén y Usme experimentarán cortes de energía en distintos horarios. Los sectores específicos incluyen Los Rosales, Chico Norte, Villas de Granada I, San Eusebio, Escuela de Infantería, Los Cedros, Rincón del Chico, Santa Bibiana, El Bosque Sur Oriental Rural I, El Porvenir de Los Soches y El Uval Rural.

¿Qué recomendaciones da Enel Colombia para los usuarios durante cortes de luz programados?

Enel Colombia sugiere desconectar los electrodomésticos, organizar sus actividades antes de la suspensión, evitar frecuencia en la apertura de la nevera para preservar alimentos y permitir el acceso del personal técnico si es necesario, asegurándose de validar su identidad a través del teléfono oficial. Estas medidas buscan minimizar inconvenientes y asegurar la seguridad durante los trabajos programados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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