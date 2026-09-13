Por: Portal Bogotá

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Más de 2.200 metros cuadrados de espacio público fueron recuperados recientemente en el barrio Los Periodistas, ubicado en la localidad de Kennedy, en Bogotá. Esta intervención, que representó una inversión cercana a los 300 millones de pesos, consistió en la renovación de los andenes en cinco segmentos viales del sector. Según información oficial citada en el anuncio, la obra fue liderada por la Alcaldía Local de Kennedy y hace parte de su estrategia para mejorar las condiciones urbanas y la calidad de vida de los habitantes.

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De acuerdo con lo reportado, la intervención impacta directamente a una comunidad de más de 4.400 residentes, quienes durante años habían enfrentado serias dificultades relacionadas con el uso inadecuado de los espacios públicos. Entre los principales problemas identificados estaba la disposición incorrecta de residuos, particularmente alrededor de tres contenedores antiguos que, por el manejo inadecuado de la basura, habían convertido la zona en un foco crítico para la acumulación de desperdicios y los conflictos de convivencia.

Javier Prieto Tristancho, alcalde encargado local de Kennedy, manifestó que la entrega de estos andenes renovados representa un avance importante para la comunidad, ya que transforma un entorno antes afectado significativamente por el manejo inapropiado de residuos. En sus palabras, “este sector era un punto crítico de basuras debido a la presencia de tres contenedores antiguos y al manejo inadecuado de los residuos, lo que estaba generando malestar y problemas de convivencia. Hoy estamos transformando ese entorno y seguiremos uniendo esfuerzos con las entidades del Distrito para recuperar más espacios, vías y zonas verdes para el disfrute de todos”. Estas declaraciones subrayan el compromiso institucional con la recuperación de espacios comunes y la movilidad peatonal.

La intervención forma parte de un plan más amplio que adelanta la Alcaldía Local de Kennedy para recuperar y mejorar el espacio público, además de fortalecer la seguridad y la convivencia. El objetivo es que los espacios renovados, como andenes y zonas comunes, vuelvan a ser escenarios donde los ciudadanos puedan movilizarse caminando, encontrarse y disfrutar en comunidad. La recuperación de estos espacios se traduce no solo en mejoras físicas, sino también en la promoción de una convivencia más armónica entre vecinos del barrio Los Periodistas.

¿Cómo beneficia la recuperación de andenes y espacio público a los habitantes del barrio Los Periodistas en Kennedy?

La recuperación de andenes y espacio público en el barrio Los Periodistas favorece a sus más de 4.400 habitantes, ya que resuelve problemas antiguos asociados al mal manejo de residuos y mejora la convivencia. Estos cambios facilitan la movilidad peatonal, reducen puntos críticos de basuras y ofrecen lugares más seguros y agradables para el encuentro comunitario, según información de la Alcaldía Local de Kennedy.

¿Por qué era crítica la situación de residuos en el barrio Los Periodistas antes de la intervención?

Antes de la intervención, el barrio Los Periodistas enfrentaba una situación crítica por la presencia de tres contenedores antiguos cuyo uso inadecuado había convertido el lugar en un punto focal de acumulación de basuras. Esto generaba incomodidad entre los habitantes y problemas de convivencia, de acuerdo con declaraciones de Javier Prieto Tristancho, alcalde encargado local de Kennedy.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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