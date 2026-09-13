Por: Portal Bogotá

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En Bogotá, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) organiza actividades que invitan a la ciudadanía a participar de manera activa en el reconocimiento y apropiación del patrimonio. Una de las iniciativas destacadas es ‘Rodar Juntas’, un recorrido patrimonial en bicicleta programado para el viernes 18 de septiembre de 2026, a las 3:00 p. m. De acuerdo con la información oficial del IDPC, este evento es gratuito y requiere inscripción previa, lo que garantiza una experiencia organizada y segura para todos los asistentes.

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El recorrido inicia en el monumento a Américo Vespucio, ubicado en la carrera Séptima #96-03, y conecta los barrios de Chapinero, Santa Fe y La Candelaria, para llegar finalmente a la emblemática Plaza de Bolívar. En el trayecto, hay una parada especial en el Museo de Bogotá, específicamente en la Casa de los Siete Balcones, donde se llevará a cabo una activación relacionada con la exposición ‘Rodar Juntas’.

Esta exposición es resultado de un proceso participativo con mujeres ciclistas, quienes han compartido sus experiencias en el uso de la bicicleta y sus logros en el espacio público. Según el IDPC, el objetivo es mostrar la bicicleta como herramienta de emancipación y ejercicio de derechos urbanos. Lo que distingue a este recorrido es la integración de la memoria social femenina con el patrimonio material e inmaterial de la ciudad.

Al finalizar el recorrido en la Plaza de Bolívar, los asistentes pueden participar en diversas actividades pensadas para diferentes públicos. Entre ellas, destaca una jornada de ‘aprobatón’ de trámites, la exhibición de libros del Sello Editorial y del Centro de Documentación, así como juegos patrimoniales. Además, está prevista una experiencia sensorial mediante la luz, evocando episodios históricos relevantes de la Plaza de Bolívar y de Bogotá.

En síntesis, ‘Rodar Juntas’ no solo promueve la movilidad sostenible y la apropiación del patrimonio, sino que también visibiliza la importancia del rol de las mujeres como agentes de transformación en el espacio público bogotano. Todos los datos incluidos en este artículo provienen de las publicaciones del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural y la Alcaldía de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el objetivo del recorrido ‘Rodar Juntas’ organizado por el IDPC en Bogotá?

El objetivo principal de ‘Rodar Juntas’ es resaltar la experiencia de las mujeres ciclistas en el espacio público, mostrando la bicicleta como herramienta de emancipación y derecho ciudadano. Según el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, la actividad busca sensibilizar sobre el patrimonio material e inmaterial mediante un recorrido que conecta memoria, historia y participación activa de las asistentes.

¿Qué actividades se realizan durante la jornada ‘Rodar Juntas’ en la Plaza de Bolívar?

Durante la jornada de cierre en la Plaza de Bolívar, los participantes encuentran una variada oferta de actividades: una ‘aprobatón’ de trámites para facilitar gestiones ciudadanas, exhibición de libros del Sello Editorial y el Centro de Documentación, juegos patrimoniales y una experiencia lumínica que revive momentos históricos de la plaza y de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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