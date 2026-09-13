Por: Portal Bogotá

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Las voces y tradiciones de Sumapaz, la única localidad completamente rural de Bogotá, se hicieron escuchar en el corazón de la ciudad. El sábado 12 de septiembre, una delegación conformada por 37 personas —incluyendo artistas, docentes formadores y acompañantes— participó en el IV Encuentro “Del Páramo a la Ciudad”, un evento desarrollado en el Jardín Botánico de Bogotá. De acuerdo con información oficial de la Alcaldía Local de Sumapaz, este encuentro buscó abrir un espacio de intercambio cultural entre la Bogotá rural y la urbana, permitiendo que las expresiones artísticas originadas en las veredas llegaran a nuevos escenarios.

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La organización de este evento estuvo a cargo de la Alcaldía Local de Sumapaz, bajo el liderazgo de Diego Ramiro García Bejarano y en el marco de la Administración distrital del alcalde Mayor Carlos Fernando Galán. El propósito fundamental fue propiciar el reconocimiento mutuo y la circulación de saberes y manifestaciones artísticas campesinas, algo que se refleja en la presencia de participantes provenientes de diferentes procesos de formación de la Escuela de Formación Artística, Cultural, Rural y Campesina del Sumapaz.

Durante la jornada, que inició a las 10:00 a. m., la delegación recorrió guiada el Jardín Botánico antes de dar paso a las presentaciones artísticas, que se realizaron entre la 1:00 p. m. y las 2:40 p. m. Agrupaciones como el Grupo Folclórico Raíces de Mi Tierra, desde la vereda Capitolio, ofrecieron muestras tradicionales de música y danza andina, incluyendo expresiones como la Danza de las Lanzas y la carranga. Además, el Coro de Voces Blancas, conformado por niños y niñas de diferentes veredas, interpretó canciones que evocan la vida campesina y el cuidado del páramo.

Componentes clave de este proceso han sido el trabajo de formadores como Alexandra Torres y la colaboración con la Alcaldía Local de Sumapaz, quienes han impulsado la presencia de agrupaciones artísticas como Retoño Sumapaceño, Con Neblina y Luciérnagas Teatro. Estos grupos demuestran que en Sumapaz existen niños, jóvenes y adultos que usan el arte para narrar su historia, fortalecer la identidad campesina y mantener vivas prácticas y saberes propios.

La importancia de encuentros como “Del Páramo a la Ciudad” va más allá de la presentación artística, pues representan una oportunidad para que Bogotá reconozca su diversidad y valore la visión rural y campesina que también la compone. Así, la cultura sumapaceña encuentra caminos para llegar a la capital y enriquecer el tejido social urbano, mostrando la vitalidad de las tradiciones rurales en pleno siglo XXI.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el objetivo principal de la Escuela de Formación Artística, Cultural, Rural y Campesina del Sumapaz?

De acuerdo con la Alcaldía Local de Sumapaz, el objetivo de la Escuela es fortalecer la identidad, memoria y tradiciones de las comunidades rurales a través de procesos de formación en música, danza, teatro y otras expresiones artísticas, fomentando el traspaso de conocimientos y valores entre generaciones y preservando las prácticas culturales propias del territorio.

¿En qué consiste el IV Encuentro “Del Páramo a la Ciudad” realizado en el Jardín Botánico de Bogotá?

Según la información suministrada por la Alcaldía Local de Sumapaz, el IV Encuentro fue un evento de intercambio cultural entre la Bogotá rural y urbana, donde agrupaciones artísticas sumapaceñas presentaron sus expresiones musicales y dancísticas, mostrando la riqueza de las tradiciones campesinas y promoviendo el reconocimiento y valoración de la ruralidad capitalina en escenarios distritales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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