Por: Portal Bogotá

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La Subdirección Local de Integración Social de Barrios Unidos recibió recientemente un importante reconocimiento por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá. Se trata del “Sello de Oro”, una distinción que certifica la calidad, seguridad y accesibilidad en espacios dispuestos para bicicletas, motocicletas y patinetas eléctricas. El premio resalta el compromiso de esta entidad en la promoción de alternativas de movilidad más limpias y sostenibles, acorde con los estándares definidos por las autoridades distritales.

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De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, el Sello de Oro solo se otorga a aquellos lugares que cumplen rigurosamente ciertos criterios. Entre estos se encuentran la ubicación sencilla del cicloparqueadero, el número mínimo de cupos disponibles, y la presencia de una persona encargada de recibir y verificar las bicicletas. Además, las instalaciones deben contar con registro o matrícula y ofrecer un kit básico de herramientas, como bomba, llaves y parches, facilitando así la atención en caso de incidentes menores.

Para Laura Isabel Duque Miranda, referente ambiental de la Subdirección Local Barrios Unidos-Teusaquillo, alcanzar este reconocimiento demandó un gran esfuerzo. Ella explica que actualmente se atiende diariamente a unas 15 personas usuarias de bicicleta y cinco de patineta eléctrica, cifras que se duplican durante los Días de la Movilidad Sostenible — fechas que se celebran el primer jueves de cada mes. Según Laura Duque Miranda, la respuesta de la comunidad ha sido positiva, con crecida conciencia sobre la importancia de respetar estos espacios y una mejor disposición al uso de medios sostenibles para desplazarse.

La bicicleta ha adquirido un lugar relevante como símbolo de sostenibilidad urbana. Es alabada por ser un transporte limpio, eficiente y asequible, que no genera emisiones contaminantes. Frente a las necesidades de una gran ciudad como Bogotá, optar por la bicicleta representa una solución práctica y ecológica. Este impulso institucional coincide con la Semana de la Bicicleta de Bogotá, en su edición número diecinueve, programada del 27 al 30 de septiembre. Durante estos días, la ciudad organiza recorridos y actividades en alianza con la Secretaría Distrital de Integración Social, dirigidas a todos los biciusuarios: desde recorridos por sectores emblemáticos hasta clases para quienes aún no saben conducir bicicleta.

Según Lorena Lizet Melo Moreno, de la Subdirección de Bicicleta y Peatón de la Secretaría de Movilidad, la Semana de la Bicicleta y los Días de la Movilidad Sostenible son espacios para reconocer no solo a las entidades certificadas, sino también a las personas y empresas que diariamente apuestan por una ciudad más amigable con el medio ambiente.

¿Qué es el Sello de Oro de la Secretaría Distrital de Movilidad en Bogotá?

El Sello de Oro es un reconocimiento otorgado por la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá a entidades, empresas o parqueaderos que cumplen estándares específicos de seguridad, calidad y accesibilidad en sus espacios para bicicletas, patinetas y motocicletas eléctricas. Implica contar con condiciones de fácil ubicación, un mínimo de cupos, personal encargado de verificar las bicicletas, sistema de registro y kit de herramientas para el mantenimiento básico.

¿Por qué son importantes la Semana de la Bicicleta y el Día de la Movilidad Sostenible en Bogotá?

Estos eventos, liderados por la Secretaría Distrital de Movilidad, buscan promover el uso de la bicicleta y otros medios sostenibles como alternativas reales de transporte en la ciudad. Durante estas fechas se realizan actividades y recorridos que incentivan la adopción de hábitos de movilidad más amigables con el medio ambiente, al tiempo que refuerzan la importancia de espacios adecuados y seguros para los biciusuarios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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