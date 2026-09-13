Por: Portal Bogotá

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La Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá, en coordinación con la Policía Nacional, anunció una jornada especial de conciliación para las parejas que deseen formalizar su unión marital de hecho. Esta actividad se desarrollará el 9 de octubre de 2026, desde las nueve de la mañana hasta la una de la tarde, en el parque de Los Novios. El llamado está dirigido a quienes han intentado durante un largo tiempo consolidar su relación ante la ley, permitiéndoles avanzar en el proceso de formalización bajo un ambiente de acompañamiento institucional.

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Para acceder a esta oportunidad, los interesados deben diligenciar previamente ciertos trámites y entregar los documentos exigidos en la Casa de Justicia más cercana, teniendo como fecha límite el 18 de septiembre. Según lo estipulado por la Secretaría, los requisitos para participar contemplan: la fotocopia de las cédulas de ciudadanía de ambos compañeros, el registro civil de nacimiento de cada uno con vigencia máxima de 30 días y la correspondiente nota marginal, además de la fotocopia del registro civil de los hijos en común, si los hubiese. En aquellos casos en los que la compañera está en embarazo, se requiere la copia de la ecografía. También, se debe presentar un recibo de servicios públicos que demuestre el estrato y, si hay matrimonios o sociedades patrimoniales previas, es imprescindible anexar la sentencia judicial, escritura pública o acta de conciliación que respalde la disolución y liquidación de esos vínculos anteriores. Si uno de los integrantes tiene hijos con terceros, también se solicita el inventario solemne de menores de edad o el comprobante del trámite respectivo.

En Bogotá, las Casas de Justicia se ubican en diferentes localidades, facilitando el acceso a los usuarios. Entre ellas se encuentran: Usme, Usaquén, San Cristóbal, Barrios Unidos, Bosa Centro, Bosa Campo Verde, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, Mártires, Puente Aranda, Suba Ciudad Jardín, Suba La Campiña y Tunjuelito. La distribución de estos puntos busca garantizar que las parejas de la ciudad puedan cumplir con los requisitos y hacer parte de la jornada de conciliación sin mayores inconvenientes de desplazamiento.

Este evento representa una oportunidad significativa para quienes buscan dar un paso formal en sus relaciones, apoyados por entidades distritales que acompañan y asesoran el proceso desde su inicio.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué documentos solicitan para formalizar una unión marital de hecho en Bogotá?

Para participar en la jornada de conciliación y formalizar la unión marital de hecho, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá exige documentos como las fotocopias de la cédula de ciudadanía de ambas partes, los registros civiles de nacimiento con vigencia reciente y nota marginal, copias del registro civil de hijos o de ecografía si corresponde, recibo de servicios públicos, soporte de disolución de vínculos anteriores y inventario de menores cuando corresponde, según información oficial.

¿Dónde están ubicadas las Casas de Justicia en Bogotá para entregar estos documentos?

Las Casas de Justicia están distribuidas en varias localidades de Bogotá, incluyendo puntos en Usme, Usaquén, San Cristóbal, Barrios Unidos, Bosa (Centro y Campo Verde), Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Fontibón, Kennedy, Mártires, Puente Aranda, Suba (Ciudad Jardín y La Campiña) y Tunjuelito, facilitando el acceso a quienes participarán de la jornada de conciliación.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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