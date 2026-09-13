Por: Portal Bogotá

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Los cortes de agua programados en Bogotá, Soacha y Funza entre el 14 y el 18 de septiembre de 2026 buscan asegurar un mejor suministro para millones de ciudadanos. De acuerdo con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), estas suspensiones temporales responden a trabajos de mantenimiento en las redes de agua potable y obras dirigidas a evitar daños mayores en tuberías y accesorios. La EAAB sostiene que estas intervenciones resultan necesarias para preservar la calidad y continuidad del servicio en la capital y municipios aledaños.

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En Bogotá, los cortes afectan diferentes localidades y sectores específicos durante varias horas, con variaciones en el horario y extensión según el barrio. Por ejemplo, en Chapinero, Los Rosales tendrá suspensión desde las 7:30 a. m. por cuatro horas, mientras Chicó Norte II Sector estará sin agua hasta nueve horas. Otros barrios como Villas de Granada I (Engativá), San Eusebio (Puente Aranda), Escuela de Infantería, Los Cedros, Rincón del Chicó y Santa Bibiana (Usaquén), así como ruralidades de Usme y zonas urbanas en Soacha y Funza, también serán impactados, cada uno en franjas horarias específicas que en ocasiones se extienden hasta más de nueve horas.

La EAAB también programó cortes para los días posteriores. El martes 15 de septiembre, barrios como Escocia (Bosa), Siberia Central y Seminario (Chapinero), La Faena y Villas de Granada I (Engativá), y sectores en Suba, Usaquén y San Cristóbal estarán sin servicio. Así mismo, se tienen programadas interrupciones en municipios cercanos como Funza y Soacha, buscando un margen amplio para las obras y evitar imprevistos que puedan demorar el restablecimiento del líquido vital.

El miércoles 16 de septiembre, los trabajos continuarán en barrios de Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, Engativá, Puente Aranda, San Cristóbal, Suba y Usaquén, siempre en tiempos definidos y comunicados con antelación por la EAAB.

Para facilitar la adaptación de los ciudadanos y reducir los inconvenientes, la EAAB recomienda llenar los tanques de reserva domiciliar pronto a la suspensión, consumir el agua almacenada antes de 24 horas, usar el recurso de manera racional y priorizar el lavado de manos y la preparación de alimentos. También informa que proveerá carrotanques especialmente a clínicas, hospitales y centros de alta concurrencia, los cuales pueden solicitarse por la Acualínea 116.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los barrios de Bogotá y municipios cercanos afectados por los cortes de agua entre el 14 y el 18 de septiembre de 2026?

Los cortes de agua impactarán barrios de las localidades de Chapinero, Engativá, Puente Aranda, Usaquén, Usme, Bosa, Fontibón, San Cristóbal, Suba y Ciudad Bolívar, así como sectores específicos de los municipios de Soacha y Funza. La EAAB ha detallado fechas, horarios y límites geográficos de cada suspensión para asegurar que los ciudadanos puedan planificar con anticipación.

¿Qué medidas recomienda la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) durante los cortes de agua programados?

Entre las principales recomendaciones de la EAAB destacan llenar el tanque de reserva antes del corte, consumir el agua almacenada antes de las 24 horas, emplear el líquido de manera racional priorizando higiene y alimentos, y solicitar carrotanques (prioridad para hospitales y clínicas) a través de la Acualínea 116 durante la suspensión del servicio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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