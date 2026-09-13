Por: Portal Bogotá

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Durante la semana del lunes 14 al domingo 20 de septiembre de 2026, la medida de pico y placa para vehículos particulares en Bogotá seguirá el esquema vigente definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). Según información oficial del organismo, esta medida tiene un horario establecido de lunes a viernes entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m., y su objetivo es regular el flujo vehicular en los principales corredores de la ciudad. Los días festivos y los fines de semana, específicamente el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre, el pico y placa no aplica para vehículos particulares.

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El esquema para esta semana se determina de acuerdo con el último dígito de la placa y la fecha del día. En días impares pueden circular los vehículos cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4 y 5; en días pares, circulan los que finalizan en 6, 7, 8, 9 y 0. Aplicando este modelo, el lunes 14 de septiembre podrán movilizarse vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; el martes 15 circularán los terminados en 1, 2, 3, 4 y 5, y así de manera intercalada hasta el viernes 18, día en el que nuevamente circulan los de placas que finalizan en 6, 7, 8, 9 y 0. El detalle completo de cómo se distribuye está publicado en la información oficial de la SDM y citado también en el portal de la Alcaldía de Bogotá.

La entidad distrital también recordó a los ciudadanos que el único canal oficial para la adquisición y el pago de la excepción denominada Pico y Placa Solidario es la plataforma de la Secretaría Distrital de Movilidad. Como se advierte en la información publicada, este trámite solo se puede hacer ingresando directamente al sitio web oficial www.movilidadbogota.gov.co y la única forma de pago habilitada es a través del botón PSE dentro de dicha página. Desde la SDM se insiste en que no existen intermediarios ni sitios web alternativos autorizados para efectuar este tipo de trámite y advierte sobre la presencia de plataformas falsas que podrían intentar cometer fraudes.

La claridad y actualización de los datos mencionados, así como el cumplimiento de las condiciones explicó la Secretaría Distrital de Movilidad, son fundamentales para evitar sanciones e inconvenientes durante la semana mencionada. Mantenerse informado a través de los canales oficiales es la mejor manera de evitar errores que pueden traer consecuencias tanto logísticas como económicas.

¿Cuál es el horario del pico y placa en Bogotá para septiembre de 2026?

El horario del pico y placa para vehículos particulares en Bogotá durante septiembre de 2026, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., de lunes a viernes. No aplica en días festivos ni durante los fines de semana, por lo cual el sábado 19 y el domingo 20 de septiembre no habrá restricción.

¿Cómo funciona el Pico y Placa Solidario y cuál es el canal oficial para tramitarlo en Bogotá?

El Pico y Placa Solidario permite, mediante un pago, circular en Bogotá sin restricción de pico y placa, pero solo se tramita a través del sitio web oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad (www.movilidadbogota.gov.co). La entidad advierte que no existen otros canales o intermediarios autorizados, y recomienda hacer el pago únicamente por medio del botón PSE dentro de la plataforma oficial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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