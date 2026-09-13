Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La colaboración entre la Policía Metropolitana de Bogotá y los ciudadanos demostró una vez más su efectividad en el combate contra el delito en la capital colombiana. Gracias a la rápida reacción de las autoridades y la información proporcionada por la comunidad, dos individuos fueron capturados justo en el parqueadero donde intentaban ocultar un automóvil que había sido robado minutos antes en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con información proporcionada por la Policía Metropolitana de Bogotá, el incidente comenzó cuando uno de los presuntos ladrones intimidó a la víctima con un arma de fuego para despojarla de su vehículo. Tras concretar el hurto, el automóvil fue llevado a un parqueadero en la zona de Bosa, evidenciando la intención de esconderlo y dificultar su localización.

Gracias al monitoreo constante de las cámaras de seguridad y a las llamadas de alerta provenientes de la comunidad, las autoridades lograron ubicarlos exactamente donde pretendían mantener el carro oculto. Los agentes, en una acción coordinada, cerraron el paso a los sujetos y procedieron a su captura en el mismo lugar donde se encontraba el automóvil hurtado.

Durante el procedimiento, la Policía identificó que el sistema de encendido del carro y varios cables estaban cortados, lo que corresponde frecuentemente a una maniobra realizada para vulnerar los sistemas de seguridad y facilitar el robo. Este hallazgo reforzó la evidencia del delito y permitió la recuperación inmediata del vehículo.

Los dos hombres fueron privados de la libertad por el delito de receptación, definido como la acción de adquirir, poseer, ocultar, vender o transferir un bien que proviene de un delito previo, aunque la persona no haya participado directamente en ese crimen. Según la misma fuente, ambos sujetos ya tenían antecedentes judiciales por delitos como hurto, homicidio y porte ilegal de armas de fuego. El juez encargado del caso dictó medida de aseguramiento, por lo que actualmente se encuentran en prisión.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá insiste a la ciudadanía en la importancia de reportar cualquier actividad sospechosa o delictiva a la Línea de Emergencias 123, resaltando el valor de la colaboración ciudadana en la seguridad de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue la captura de los delincuentes que robaron el carro en Bosa según la Policía Metropolitana de Bogotá?

De acuerdo con la información oficial y registros de cámaras de seguridad, la captura fue posible por el trabajo conjunto entre las autoridades y la ciudadanía. Los presuntos responsables fueron ubicados y sorprendidos en el parqueadero donde intentaban esconder el vehículo hurtado, gracias a la vigilancia electrónica y a las llamadas oportunas de los vecinos del sector.

¿Qué significa el delito de receptación y por qué fue imputado a los capturados en este caso?

Receptación, según la información de la Policía, consiste en adquirir, poseer, ocultar, vender o transferir bienes provenientes de un delito, aunque quien es sindicado no haya participado directamente en el crimen original. En este caso, los capturados tenían el carro robado en su poder, por lo que la ley los señala como responsables de dicho delito.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z