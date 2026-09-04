Por: El Espectador

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Un estremecedor caso de abuso sexual infantil ha salido a la luz en Bogotá tras una investigación adelantada por la Seccional de Investigación Criminal de la Policía de la capital. Durante dos semanas, las autoridades lograron recopilar evidencia contundente que señala a un padre de familia como el presunto responsable de abusar de sus dos hijas menores de edad —de 8 y 12 años— desde el año 2020. Según reportes de la policía judicial, este difícil episodio de violencia familiar habría ocurrido a lo largo de más de seis años y solo fue descubierto gracias a la intervención de profesionales en la Institución Educativa donde estudiaban las niñas.

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La preocupación de los docentes fue clave en la identificación de los hechos. De acuerdo con el teniente coronel Manuel Ricardo Saavedra Mojica, jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales, la alerta inicial surgió luego de que el personal escolar notara un comportamiento atípico en la hija mayor hacia su padre. Al ser interrogada por su madre a raíz de la citación escolar, la menor confesó los continuos abusos que ambas hermanas estaban experimentando por parte del progenitor.

De acuerdo con información policial, el supuesto agresor implementaba diversos métodos para intimidar y manipular a sus víctimas. Según los testimonios y pruebas recogidas durante la investigación, el hombre amenazaba a las menores con causar daño o incluso la muerte a su madre si revelaban lo que sucedía. Además, restringía su contacto con el mundo exterior, prohibiéndoles relacionarse con otras personas y limitando su acceso a dispositivos móviles. También recurría a ofrecerles dinero y juguetes como sobornos para callarlas y mantener así el abuso en secreto. Los reportes oficiales dan cuenta de que algunos de estos hechos incluso se habrían presentado durante un viaje familiar a Alemania.

La materialización de la orden de captura contra este sujeto, acusado formalmente por el delito de acto sexual con menor de catorce años agravado, constituye un nuevo llamado de alerta sobre la situación de abuso sexual infantil en la ciudad. Datos presentados en el Concejo de Bogotá indican que en lo que va del año la Policía Metropolitana ha recibido cerca de 300 denuncias de delitos sexuales contra menores. Si bien la mayoría de estos agresiones son reportadas en espacios públicos (un 79 %), las autoridades insisten en la amenaza latente que representan los entornos familiares y escolares, usualmente considerados como seguros. Este contexto preocupante mantiene a Bogotá en los primeros lugares del país en ingresos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) por casos de restablecimiento de derechos tras abusos a menores, situación que ha reactivado el debate sobre la necesidad de fortalecer las rutas de protección y crear un sistema de registro distrital ágil y efectivo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue descubierto el caso de abuso sexual infantil en Bogotá?

El caso fue detectado gracias a la observación atenta de docentes de la Institución Educativa donde estudiaban las víctimas. El comportamiento de la hija mayor, considerado inusual hacia su padre, motivó que el colegio citara a la madre. Fue en ese contexto cuando la menor confesó los abusos, lo que permitió a las autoridades iniciar la investigación y actuar rápidamente.

¿Qué acciones tomaron las autoridades frente al abuso reportado por las menores?

Las autoridades, encabezadas por la Seccional de Investigación Criminal de la Policía, tardaron 15 días en recopilar pruebas y testimonios para sustentar la denuncia. Con la información recabada, se expidió y materializó la orden de captura por el delito de acto sexual con menor de catorce años agravado, evidenciando la respuesta institucional ante la gravedad de estos hechos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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