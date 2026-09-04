Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Una tragedia sacudió al sector de Casablanca en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá, luego de que las autoridades hallaran sin vida a tres integrantes de una misma familia en el interior de un apartamento. De acuerdo con la información difundida por El Espectador, las víctimas corresponden a un hombre de 67 años y dos mujeres de 32 y 42 años. La alarma se activó cuando la comunidad reportó la desaparición de estas personas, situación que llevó a la Policía Metropolitana a intervenir de inmediato en el lugar.

Sigue a PULZO en Discover

El primer dato relevante que trascendió fue la ausencia de signos de violencia en los cuerpos, según constataron las inspecciones preliminares realizadas por las autoridades. Este detalle generó interrogantes sobre las causas reales del deceso. Sin embargo, durante la diligencia judicial, llegaron al sitio unidades especializadas de la policía judicial, quienes encontraron dos elementos clave que podrían esclarecer el contexto del lamentable hecho: medicamentos no especificados y cartas de despedida.

El coronel Juan Felipe Cetina Rodríguez, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana, confirmó la presencia de estos elementos y aseguró, en declaraciones recogidas por El Espectador, que la investigación continúa para establecer si los medicamentos encontrados fueron ingeridos de forma voluntaria o si los fallecidos fueron inducidos a tomarlos de alguna manera. El uniformado destacó que aún no se pueden hacer suposiciones definitivas en torno al móvil o la dinámica de las muertes.

Las autoridades trabajarán en el análisis de la carta y la sustancia de los medicamentos hallados para esclarecer qué motivó el trágico final de esta familia. Mientras tanto, la incertidumbre persiste en el barrio Casablanca y el caso se mantiene bajo reserva mientras avanzan las investigaciones de la policía judicial. La conmoción en la comunidad es palpable y muchas preguntas siguen sin respuesta sobre lo que sucedió realmente en el interior del apartamento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué hallazgos clave reportó la Policía sobre la familia fallecida en Kennedy?

La Policía reportó que encontraron en el apartamento medicamentos y cartas de despedida junto a los cuerpos de las víctimas. Incluso aunque no había signos de violencia, estos elementos se convirtieron en piezas fundamentales para la investigación, pues podrían indicar si los fallecimientos estuvieron relacionados con una decisión voluntaria o una acción inducida.

¿Por qué no se conocen aún las causas de la muerte de la familia en Kennedy?

Las causas exactas del fallecimiento no se han determinado porque las autoridades todavía analizan tanto los medicamentos hallados como el contenido de la carta encontrada en el lugar. Hasta que no se esclarezca si hubo consumo voluntario de esas sustancias o algún factor externo, no es posible establecer oficialmente la razón de las muertes.

"El peor error": Tatuador habló sobre mujer que murió por sedarse para tatuaje

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué pasó con Yenifer García Valencia? La mujer de 33 años murió en Bogotá después de someterse a una sesión de tatuaje en la que, según la información conocida, habría recibido medicamentos para sedarla. En este video le contamos qué se sabe del caso, qué riesgos existen al utilizar medicamentos sedantes durante un tatuaje y qué han dicho las autoridades.