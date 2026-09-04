Por: Portal Bogotá

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La capital del país se vistió de fiesta con el inicio de la trigésima edición del Festival de Música del Pacífico ‘Petronio Álvarez’, evento que, este año, se celebra como invitado especial dentro de la reconocida Feria del Hogar en Corferias. De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, la inauguración fue protagonizada por el alcalde Carlos Fernando Galán, quien destacó la importancia de abrir la ciudad a expresiones culturales provenientes del Pacífico colombiano, tras el reciente terremoto que golpeó a Cali y su región el pasado 10 de agosto.

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En sus palabras, el alcalde Galán invitó a los bogotanos y visitantes a acercarse al Pabellón 8, nivel 2 de Corferias, espacio en el que durante 17 días—incluyendo tres fines de semana—se podrá disfrutar de las tradiciones culturales, gastronómicas y artesanales del Pacífico. Esto incluye una muestra de moda afro, artesanías, productos típicos y bebidas ancestrales, así como presentaciones artísticas que mantienen vivo el legado de esa región del país. El mandatario subrayó que la ciudad es “su casa” para quienes participan en el Petronio y para todos los afectados por la emergencia reciente, resaltando la solidaridad, una característica que, según él, define a Bogotá.

La decisión de organizar este espacio surgió tras diálogos con Alejandro Eder, alcalde de Cali, quien agradeció públicamente la acogida de Bogotá a través de sus redes sociales. Tal como narró Galán, la ciudad ya había contribuido en la etapa inicial de atención y rescate tras el sismo, pero las repercusiones también afectaron a los 120 portadores de tradición, artesanos y emprendedores que preparaban el tradicional festival, quienes vieron amenazada su inversión y propuestas. Por eso, se acordó facilitar que pudieran exhibir y vender sus trabajos en la Feria del Hogar, con el apoyo de entidades como Corferias y la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB).

La jornada inaugural contó, además, con la presencia de Alejandro Eder; Andrés López, presidente de Corferias; y directivos de la Cámara de Comercio de Bogotá como Enrique Vargas Lleras y Ovidio Claros. La iniciativa busca no solo mitigar el impacto económico de los recientes acontecimientos, sino también fortalecer la conexión cultural entre Bogotá, Cali y el Pacífico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué ofrece el Festival Petronio Álvarez en la Feria del Hogar de Bogotá?

Durante la Feria del Hogar, el Festival Petronio Álvarez presenta una amplia oferta de expresiones culturales del Pacífico: desde muestras de moda afro y artesanías hasta alimentos y bebidas ancestrales, permitiendo que bogotanos y visitantes conozcan y apoyen directamente a los portadores de tradición de esa región afectados por el terremoto.

¿Por qué el Festival Petronio Álvarez se realiza este año en Bogotá?

El traslado del Petronio Álvarez a Bogotá responde a una acción de solidaridad tras el terremoto del 10 de agosto en Cali, que impidió su desarrollo regular. Por medio de un acuerdo entre las alcaldías de Bogotá y Cali, y el apoyo de entidades como Corferias y la Cámara de Comercio de Bogotá, se habilitó un espacio en la Feria del Hogar para conservar el evento y brindar apoyo a los afectados.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.