Por: Portal Bogotá

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En un esfuerzo conjunto por mejorar los entornos urbanos, cerca de 30 funcionarios de la Alcaldía Local de Kennedy, liderados por el equipo de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), llevaron a cabo una intervención decisiva en varias Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) de la localidad. De acuerdo con información oficial publicada en el portal ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, esta jornada de recuperación tuvo lugar en la madrugada del 2 de septiembre de 2026 en sectores como Gran Britalia, Corabastos, Bavaria y Américas, reconociendo las denuncias de la comunidad sobre la ocupación indebida de espacios públicos, presencia de cambuches y acumulación de residuos que incrementaban la sensación de inseguridad.

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La acción, respaldada por el trabajo articulado de funcionarios de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ) y la Policía de Bogotá, resultó en la recuperación efectiva de 2.500 metros cuadrados de espacio público y 160 mil metros cuadrados de un carril funcional importante para la movilidad. Además, según datos de la Alcaldía Local, durante la jornada fueron retirados 29 cambuches y se recogieron 65 toneladas de residuos, acciones que mejoraron la limpieza y aportaron a la seguridad y la salud pública.

El alcalde local (e) de Kennedy, Javier Prieto Tristancho, subrayó en declaraciones recogidas por el portal institucional la importancia de responder a los llamados ciudadanos y la determinación de no permitir que el espacio público siga siendo ocupado de manera irregular: "Estamos actuando sin pausa con el compromiso de recuperar no solo limpieza a los sectores, también seguridad, salud pública y el derecho de los ciudadanos a transitar y habitar con libertad de los diferentes sectores", aseveró Prieto Tristancho.

La disposición del material retirado se hizo siguiendo la normativa ambiental vigente, según sostienen las autoridades. La Alcaldía Local informó, además, que estos operativos de Inspección, Vigilancia y Control continuarán de forma permanente, en las 12 UPZ de Kennedy, sin previo aviso y con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de los espacios recuperados y prevenir la reocupación. Habitantes de sectores como Villa de La Loma, Pinar del Río, María Paz, Las Flores y otros manifestaron su agradecimiento y reafirmaron su compromiso con la denuncia de afectaciones que impacten su calidad de vida.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa la ocupación indebida del espacio público en Bogotá?

La ocupación indebida del espacio público en Bogotá, de acuerdo con lo expresado por la Alcaldía Local de Kennedy, implica la utilización irregular de áreas destinadas al tránsito y esparcimiento de los ciudadanos, como calles, andenes y parques, mediante la instalación de cambuches o acumulación de objetos y residuos, lo que afecta el acceso, la limpieza y la seguridad en la ciudad.

¿Cuáles son los beneficios de los operativos de Inspección, Vigilancia y Control en Kennedy?

Según informes de la Alcaldía Local de Kennedy, los operativos de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) han permitido recuperar espacios públicos, fortalecer la seguridad, mejorar la salud pública y garantizar el derecho de la comunidad a transitar libremente. Además, contribuyen a la sostenibilidad de los sectores intervenidos y fomentan la participación ciudadana a través de la denuncia de irregularidades.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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