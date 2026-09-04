Por: Portal Bogotá

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La noche del jueves 3 de septiembre de 2026 estuvo marcada por la expectativa de quienes participaron en el sorteo número 2862 de la Lotería de Bogotá, que entregó premios por más de 34.000 millones de pesos, según el reporte oficial del sitio web de la entidad. El premio mayor, una suma de 10.000 millones de pesos, fue para el número 3427 de la serie 006, tal como lo confirmó la propia Lotería de Bogotá.

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La Lotería de Bogotá es uno de los juegos de azar más tradicionales en Colombia y realiza sorteos cada jueves desde las 10:30 de la noche, de acuerdo con el cronograma publicado por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. Estos sorteos atraen a cientos de jugadores en busca de cambiar su suerte. La bolsa de premios se distribuye no solo en el millonario premio mayor, sino también en pagos por aproximaciones, es decir, para quienes se acercan al número ganador con o sin la serie completa. Además, existen diversas categorías de premios menores, diseñadas para que más personas tengan opciones de recibir un incentivo económico.

Los interesados en participar pueden adquirir su fracción o billete en puntos de venta autorizados, directamente con vendedores de confianza o en la página oficial de la Lotería de Bogotá, asegurando así la transparencia y legalidad de su compra. El proceso para reclamar los premios varía según el monto obtenido. En el caso de los premios menores a seis salarios mínimos mensuales legales vigentes, los ganadores pueden acercarse a los vendedores oficiales o puntos de venta, que están listados en la página oficial de la entidad. Por otro lado, si el monto del premio supera esa cantidad, el pago debe reclamarse personalmente en la sede central de la Lotería de Bogotá, ubicada en la carrera 32A # 26-14, en Bogotá.

La información relativa a los sorteos, el plan de premios y las instrucciones para el cobro se encuentra detallada en el portal de la Lotería de Bogotá, consolidando la confianza de los usuarios y fortaleciendo la transparencia. Así, cada jueves, la esperanza de llevarse un premio millonario vuelve a estar presente en miles de hogares.

¿Cuál fue el número ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá este 3 de septiembre de 2026?

De acuerdo con la información oficial de la Lotería de Bogotá, el número ganador del premio mayor, correspondiente a 10.000 millones de pesos, fue el 3427 de la serie 006, anunciado en el sorteo 2862 efectuado el jueves 3 de septiembre de 2026.

¿Cómo se puede reclamar un premio mayor de la Lotería de Bogotá?

La Lotería de Bogotá indica que los premios superiores a seis salarios mínimos mensuales legales vigentes deben reclamarse directamente en su sede principal, ubicada en la carrera 32A # 26-14 en Bogotá. En cambio, los premios menores se pueden cobrar con loteros autorizados o en puntos de venta oficiales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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