Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

La noche del jueves 3 de septiembre de 2026, la suerte tocó las puertas de los jugadores de la Lotería del Quindío, Bogotá y ColorLoto. De acuerdo con los resultados oficiales, el sorteo 3014 de la Lotería del Quindío eligió como ganador del premio mayor —valuado en $2.000 millones— al número 8498 de la serie 173. Por su parte, la Lotería de Bogotá, en su sorteo 2862 transmitido por Canal Uno, entregó el premio mayor al billete 3427, serie 006. En la misma jornada, la modalidad ColorLoto contó con el sorteo 0215, premiando la combinación 6-4-1-5-6-2 con un acumulado de $2.100 millones.

Sigue a PULZO en Discover

La transparencia y legalidad de estos sorteos es una prioridad, razón por la cual es indispensable que quienes hayan resultado favorecidos conserven el billete o la fracción original en perfecto estado, firmado al respaldo y sin ninguna enmendadura. Según las disposiciones establecidas, los premios menores se reciben en puntos de venta autorizados; para reclamar sumas de mayor cuantía se exige presentarse personalmente, con cédula ampliada al 150 %, Registro Único Tributario (RUT) y el certificado bancario vigente.

Este sorteo tuvo un significado especial para la Lotería del Quindío. Después de estar suspendida desde el 30 de abril de 2026 por decisión de la junta directiva —que optó voluntariamente por pausar el cronograma ante el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar debido a que no se cumplía la reserva técnica exigida por la ley para cubrir el premio mayor— solo hasta el 20 de agosto se dio el regreso, respaldado por Fedelco y el Extra de Colombia. Ese fondo, denominado ‘reserva técnica’, es una provisión que debe superar siempre el valor del premio mayor, garantizando la protección de los ganadores y la sostenibilidad del juego.

En esta nueva fase, la lotería implementó un plan de premios de $9.600 millones, con 37 premios secos, además del premio mayor. El valor del billete se fijó en $12.000 y la fracción, en $4.000. Tanto el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya como la gerente Ana Yulieth Díaz Ubaque expresaron optimismo por el reinicio y la expectativa de recuperar el ritmo en las ventas. Más allá de los números, la suspensión de la lotería generó un impacto en el sector salud del Quindío, que dejó de recibir cerca de $1.300 millones durante el periodo de parálisis, y afectó gravemente el ingreso de unos 240 loteros, que cayeron a la mitad. Ante esto, las autoridades reiteran la importancia de utilizar canales oficiales y recuerdan que el juego responsable es clave para evitar problemas de adicción.

¿Cuál es el proceso para reclamar un premio mayor de la Lotería del Quindío?

Para recibir un premio mayor de la Lotería del Quindío, es indispensable conservar el billete original, firmado al respaldo y sin enmendaduras. El ganador debe presentarse en persona con su cédula ampliada al 150 %, el Registro Único Tributario (RUT) y un certificado bancario vigente, cumpliendo así con los requisitos que garantizan la autenticidad y legalidad del pago.

¿Por qué estuvo suspendida la Lotería del Quindío y cómo afecta esto a la salud pública del departamento?

La Lotería del Quindío estuvo suspendida desde el 30 de abril de 2026 porque no lograba reunir la reserva técnica exigida por la ley, que es el fondo destinado a cubrir el premio mayor. Esta suspensión tuvo repercusiones en el sector salud del departamento, ya que dejó de recibir aproximadamente $1.300 millones, además de afectar a 240 loteros que vieron caer sus ingresos sustancialmente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z