Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una juez de Bogotá emitió una orden provisional dirigida a la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares, en la que les ordena abstenerse de realizar operaciones aéreas ofensivas cuando haya información relevante sobre presencia de menores reclutados o utilizados por grupos armados. Esta medida, tomada el 3 de septiembre de 2026, busca garantizar el derecho fundamental de protección que tienen los niños, niñas y adolescentes involucrados directa o indirectamente en zonas de conflicto.

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La decisión judicial fue adoptada por Viviana Arciniegas Gómez, quien ejerce como juez 34 de Familia de Bogotá. La magistrada actuó en respuesta a una acción de tutela interpuesta por Ower Jimmy Borda Parra, actuando en favor de la infancia y adolescencia que podría estar expuesta a operaciones militares en Colombia. El fundamento central de la medida radica en la protección especial que la Constitución reconoce a los menores de edad, estableciendo que sus derechos tienen carácter prevalente.

De acuerdo con la información consignada en el auto, la orden judicial exige a las autoridades que se abstengan de realizar bombardeos ofensivos en situaciones donde exista información "cierta, objetiva o razonablemente verificable" sobre la presencia de menores. Para hacerlo, deben tomar las medidas necesarias que aseguren su protección y certificar que no hay alternativas operacionales menos lesivas. Es importante resaltar que la magistrada recordó una posible situación de “gravedad e inminencia”, motivada por reportes de operaciones recientes en las regiones de Catatumbo y Guaviare, donde se habría registrado la muerte de menores víctimas de bombardeos.

Sin embargo, la medida no constituye la suspensión total de las operaciones militares ni implica una prohibición absoluta de los bombardeos. Solo regirá en casos específicos en los que las autoridades tengan información sobre la presencia de menores reclutados por grupos armados dentro del objetivo operacional. La decisión tiene carácter provisional y se mantendrá hasta tanto no haya un fallo de fondo frente a la tutela. Además, en este proceso han sido vinculadas entidades relevantes como la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Fiscalía, Unidad para las Víctimas, Medicina Legal y la Justicia Penal Militar y Policial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué motivó a la juez a ordenar restricciones a los bombardeos militares cuando hay menores reclutados?

La juez Viviana Arciniegas Gómez tomó la decisión al considerar la protección reforzada que debe cobijar a los menores de edad, y porque la Constitución establece la prevalencia de sus derechos. Según la juez, existen reportes recientes en regiones como Catatumbo y Guaviare donde menores habrían muerto en bombardeos, lo que representa un riesgo grave e inminente para este grupo vulnerable, según lo consigna el auto citado en la decisión.

¿A quiénes vincula la orden judicial sobre los bombardeos en presencia de menores y cuál es su alcance?

La orden judicial involucra a la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, y también vincula a entidades como la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Fiscalía, la Unidad para las Víctimas, Medicina Legal y la Justicia Penal Militar y Policial. El alcance de la medida es provisional y se aplica únicamente cuando exista información razonable y verificable sobre la presencia de menores en zonas de operación, sin que ello implique una suspensión total de las acciones militares.

Cuántas militares murieron en accidente de avión en Putumayo

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Transcurridas 24 horas desde el accidente en Puerto Leguízamo, Putumayo, las autoridades han dado varios partes médicos y militares sobre las víctimas y heridos que quedaron como consecuencia de este hecho. Varios heridos han sido llevados a diferentes clínicas de Colombia, siendo el Hospital Militar, en Bogotá, el que recibió a la mayoría de las personas que estaban en una difícil condición. Esto es lo que se sabe hasta el momento: