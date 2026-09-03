Por: Portal Bogotá

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) organiza actividades culturales para niños y niñas en Bogotá, con el objetivo de crear espacios gratuitos de encuentro y arte. El domingo 30 de agosto de 2025, según anunció Idartes, se presentará la obra de teatro 'Los Tres Chivitos Gruf' en el Centro Cultural Compartir La Pilona 10, que está ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. La cita será a las 3:00 de la tarde y la entrada será libre para todos los asistentes.

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Esta obra familiar combina el uso de títeres trabajados sobre mesa, títeres de varilla y máscaras, lo que enriquece la propuesta escénica y la hace atractiva para el público infantil y sus familias. A través de esta puesta en escena, actores y marionetas se integran para contar la historia de ‘Los Tres Chivitos Gruf’, recuperando elementos clásicos del teatro de títeres y el trabajo corporal con máscaras. La iniciativa de Idartes permite disfrutar de espectáculos artísticos sin costo, promoviendo el acceso a la cultura y el arte en diferentes zonas de la ciudad.

Otro de los montajes destacados es ‘Sueños del agua’, una creación de la Compañía CRIA Espiritrompa. Esta obra está dirigida a niñas y niños y parte de una pregunta profunda sobre la relación entre los seres humanos y la naturaleza: “¿Qué pasaría si el agua decidiera marcharse para nunca volver?”. Basándose en esta premisa, la obra recurre a metáforas para invitar a la reflexión sobre temas como la tala de árboles, la caza indiscriminada de animales y la contaminación de las fuentes hídricas.

Por medio de personajes fantásticos, actores y música, junto con muñecos diseñados a partir de objetos comunes reutilizados, la propuesta incentiva al público a pensar en el cuidado del agua, la protección ambiental y la responsabilidad colectiva con el planeta. De acuerdo con Idartes, estos montajes buscan sensibilizar y educar a la comunidad sobre la importancia de preservar los recursos naturales, a través de actividades culturales accesibles para todos.

La función de ‘Sueños del agua’ será el domingo 6 de septiembre a las 3:00 p. m., también en el Centro Cultural Compartir La Pilona 10, ubicado en la calle 66 Bis sur #18T-45, en Ciudad Bolívar. Como en otras actividades de Idartes, la entrada es completamente libre y está abierta a toda la comunidad.

¿Qué tipo de actividades gratuitas ofrece Idartes para niños en Bogotá?

De acuerdo con la información de Idartes, la entidad organiza presentaciones de obras de teatro con títeres, máscaras y música, dirigidas especialmente al público infantil y familiar. Estas actividades, de entrada libre, buscan crear conciencia sobre temas como el cuidado del agua y la protección de la naturaleza, además de fomentar el disfrute del arte en comunidad.

¿Cuál es el mensaje central de la obra ‘Sueños del agua’ presentada en Ciudad Bolívar?

La obra ‘Sueños del agua’ utiliza personajes fantásticos y metáforas escénicas para reflexionar sobre el impacto humano en la naturaleza, especialmente en lo relacionado con el agua. Plantea la pregunta sobre qué sucedería si el agua desapareciera y propone pensar en la responsabilidad de todos en la conservación del planeta y sus recursos naturales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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