Por: Portal Bogotá

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En Bogotá se abren nuevas opciones culturales para quienes buscan experiencias educativas y sensoriales dirigidas a la primera infancia. Según información del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), a través de su programa Nidos, las familias pueden acceder de manera gratuita al contenido digital ‘Velú’. Esta puesta en escena estará disponible del 5 al 30 de septiembre de 2026, según Idartes y el sitio oficial de Bogotá, y está orientada a niñas y niños de cero a cinco años. La obra digital ‘Velú’ promete transformar el tiempo en casa en una oportunidad para el juego, el aprendizaje y la expresión corporal, invitando a reflexionar junto a los más pequeños sobre el movimiento, el cuerpo y el entorno cotidiano.

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De acuerdo con Idartes, la estrategia del programa Nidos pone el foco en la producción de contenidos digitales que requieren el acompañamiento constante de madres, padres o cuidadores. Esto garantiza que las experiencias propuestas sean apropiadas y seguras para los niños más pequeños, quienes exploran mediante juegos, estímulos y creaciones pensadas para su edad. En esta ocasión, ‘Velú’ se presenta como una obra escénica donde tres personajes, inmersos en un universo de juego, descubren junto al público diversas formas de moverse, comunicarse y relacionarse, superando las barreras de lo cotidiano y abriendo paso a escenarios inesperados.

La propuesta artística de ‘Velú’ se encuentra cuidadosamente tejida sobre una poética que integra sonido, imagen y movimiento, dejando de lado el lenguaje verbal para darle preponderancia a la experiencia sensorial. En este espacio creativo, el juego y la curiosidad se convierten en los medios principales para explorar el mundo y para fortalecer el vínculo entre los adultos y los pequeños. Se invita así a la contemplación y la participación activa de los asistentes virtuales, favoreciendo un diálogo abierto y espontáneo a través de gestos y actividades lúdicas.

Para quienes estén interesados en disfrutar de ‘Velú’, el acceso estará habilitado durante el mencionado periodo, y la experiencia está orientada a promover el desarrollo integral de los niños y las niñas en la etapa de la primera infancia, estimulando tanto la creatividad como el sentido de pertenencia y la interacción en el entorno familiar y social que impulsa Idartes desde Bogotá.

¿Cómo acceder gratis a la experiencia digital ‘Velú’ para niños en Bogotá?

El acceso gratuito a ‘Velú’ está disponible para todas las familias interesadas entre el 5 y el 30 de septiembre de 2026. Según Idartes, basta con ingresar al sitio oficial del programa Nidos, allí se encuentra la obra digital lista para que padres, madres o cuidadores la disfruten junto a los niños en casa, sin ningún costo.

¿Qué es el programa Nidos y cómo apoya la primera infancia en Bogotá?

El programa Nidos, como lo explica el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), está enfocado en la creación de contenidos culturales y artísticos para la primera infancia. Desarrolla juegos, obras y estímulos que se deben vivir en compañía de adultos responsables, dirigidos especialmente a niñas y niños de cero a cinco años, promoviendo así el desarrollo cognitivo, emocional y sensorial en sus primeras etapas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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