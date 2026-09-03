Por: Portal Bogotá

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El próximo miércoles 9 de septiembre de 2026, se celebrará en la ciudad una jornada especial liderada por Canal Capital, el canal oficial de Bogotá. El evento tendrá lugar durante el Día Mundial de la Agricultura y su objetivo principal será visibilizar la importancia de los saberes y del trabajo de campesinas y campesinos, acercando a las audiencias urbanas a las realidades y tradiciones del campo colombiano. Según lo informado por Canal Capital, este especial incluirá una programación variada que permitirá reconocer el papel esencial de la agricultura en la vida social, económica y cultural del país.

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De acuerdo con la programación presentada, la jornada busca no solo resaltar los conocimientos transmitidos de generación en generación, sino también reconocer la diversidad de territorios y expresiones culturales que conforman la identidad rural de Colombia. La agricultura, tal como lo señalan los organizadores, es trascendental para garantizar la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible; sin embargo, su significado va más allá de la simple producción de alimentos. El campo colombiano es también escenario de tradiciones, prácticas culturales e historias comunitarias que configuran la memoria y la riqueza cultural del país.

La programación especial en Canal Capital incluirá distintas producciones, como el capítulo ‘Vivir en el campo’ del programa ‘En la silla’, que dará una mirada sobre las experiencias de quienes desarrollan su vida en los territorios rurales. Adicionalmente, el espacio ‘Distrito Eureka’ presentará ‘Semillas de cambio’, centrado en la relevancia de las semillas y los saberes asociados, mientras que ‘Pisando fuerte’ dedicará el capítulo ‘Música campesina’ a explorar el valor patrimonial de los sonidos, historias y protagonistas de estas expresiones musicales propias del mundo rural.

Para cerrar la jornada, el espacio ‘Tus poderes, tu mundo’ ofrecerá contenidos como ‘Dibujando mi mundo rural’, ‘El mundo de la carranga’ y ‘La maravilla campesina’, que permiten explorar dimensiones variadas del ámbito rural a través del arte, la música y los relatos de vida. En suma, Canal Capital se suma así a la conmemoración internacional de la agricultura, reconociendo los aportes fundamentales de las comunidades rurales en la construcción de la sociedad colombiana actual.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se celebrará en Bogotá el especial del Día Mundial de la Agricultura por Canal Capital?

La programación especial organizada por Canal Capital para resaltar el valor del campo colombiano y sus comunidades se llevará a cabo el miércoles 9 de septiembre de 2026, en el marco del Día Mundial de la Agricultura. El canal oficial de Bogotá acercará a sus audiencias a diversas historias, conocimientos y expresiones rurales durante esa jornada.

¿Qué contenidos incluirá la programación especial sobre el mundo rural en Canal Capital?

De acuerdo con Canal Capital, la programación incluirá el capítulo ‘Vivir en el campo’ de ‘En la silla’, ‘Semillas de cambio’ en ‘Distrito Eureka’, ‘Música campesina’ en el programa ‘Pisando fuerte’ y tres espacios en ‘Tus poderes, tu mundo’: ‘Dibujando mi mundo rural’, ‘El mundo de la carranga’ y ‘La maravilla campesina’. Cada uno abordará distintos aspectos del campo, desde la música y el arte hasta la vida cotidiana y el valor de los saberes campesinos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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