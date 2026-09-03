Por: Portal Bogotá

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El Centro Felicidad, conocido como CEFE Chapinero, ubicado en Bogotá, abre sus puertas a una nueva muestra artística que invita a pensar en la experiencia del cuerpo en la ciudad. Se trata de ‘Tránsitos fragmentados’, una exposición fotográfica de las artistas Isabella Vargas y Mary Barrios, programada del 3 al 12 de septiembre de 2026, con entrada gratuita para todo el público, según información publicada por el portal oficial de Bogotá.

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La muestra, apoyada por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y bajo la curaduría de Juan Diego Zamudio y Alejandro Moreno, construye un relato visual sobre la manera en que los cuerpos atraviesan, experimentan y se relacionan con el espacio urbano de la capital colombiana. El recorrido de la exposición se extiende por distintos puntos del CEFE Chapinero: desde los ascensores hasta el mirador del piso 8, cada segmento del edificio sirve como escenario para que las imágenes establezcan un diálogo directo con la arquitectura y el desplazamiento de los asistentes.

De acuerdo con los detalles del evento, hay dos líneas principales en esta propuesta artística. Por un lado, Vargas presenta ‘Transmillenas’, una serie de imágenes donde indaga el día a día de las mujeres en el sistema de transporte TransMilenio. Mediante collages de brazos, rostros y pies, la artista evoca la multitud y la estrechez, cuestionando los límites entre lo público y lo privado. Así, los buses se transforman en escenarios de contacto forzado, donde la experiencia femenina se mezcla con las tensiones propias del transporte masivo.

Por su parte, Barrios expone ‘Los pasos del Buenagente’, centrada en don Gilberto, un reciclador conocido en la ciudad. Las fotografías sobre telas transparentes superponen paisajes urbanos y sugieren una Bogotá hecha de capas, donde el caminar es también labor y supervivencia. “Narro con las imágenes el ritmo de quienes recorren la ciudad, no como un espacio de paso, sino como su territorio de trabajo y supervivencia”, afirma la artista.

Como parte de la programación, el viernes 4 de septiembre, se realizará el taller ‘Foto en espacio público: construcción de la imagen y los cuerpos desde las capas’, dirigido a cualquier interesado en profundizar sobre la relación entre cuerpo, imagen y ciudad. En palabras de la organización, este espacio busca explorar cómo la fotografía permite analizar los recorridos y dinámicas cotidianas en el entorno urbano.

Esta propuesta gratuita refuerza el papel del CEFE Chapinero como un escenario abierto para la reflexión artística sobre la vida urbana, y abre la puerta para que los visitantes experimenten la ciudad desde miradas renovadas.

¿Cuál es el tema central de la exposición ‘Tránsitos fragmentados’ en el CEFE Chapinero?

La exposición ‘Tránsitos fragmentados’ se centra en la reflexión sobre las formas en que los cuerpos recorren, habitan y experimentan el espacio urbano de Bogotá. A través de la mirada de dos artistas, Isabella Vargas y Mary Barrios, la muestra articula visiones sobre la vida cotidiana en el transporte público y los recorridos de quienes trabajan en las calles, para proponer una lectura del cuerpo como protagonista del movimiento urbano.

¿En qué consiste el taller ‘Foto en espacio público’ y a quiénes está dirigido?

El taller ‘Foto en espacio público: construcción de la imagen y los cuerpos desde las capas’ está pensado como una actividad práctica para público general, donde se explora cómo la fotografía puede ser una herramienta para analizar las dinámicas del cuerpo en relación con la ciudad. La actividad, que se llevará a cabo en el CEFE Chapinero, invita a observar las interacciones entre arquitectura, recorridos y experiencias urbanas desde la creación fotográfica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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