Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un nuevo episodio de violencia sacudió a Fresno, Tolima, en la tarde del jueves 3 de septiembre, cuando un hombre fue asesinado cerca de la plaza de mercado, una zona habitualmente concurrida por habitantes y comerciantes. De acuerdo con la información revelada hasta el momento, el evento ocurrió alrededor de las 2:00 de la tarde, justo en medio de la rutina diaria del municipio, lo que generó conmoción entre quienes se encontraban presentes en el sector.

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Según datos preliminares, la víctima fue identificada en el lugar por el apodo de “Yeyé”. Su cuerpo quedó tendido sobre el andén, evidenciando heridas visibles en la cabeza, un hecho que ha impactado a la comunidad por la violencia y el modo del ataque. Las autoridades han iniciado investigaciones para establecer no solo la identidad plena del hombre asesinado, sino también para dilucidar las circunstancias alrededor del homicidio y esclarecer quiénes podrían estar involucrados en este acto.

La zona donde se perpetró el crimen es uno de los puntos más transitados del municipio, lo que ha incrementado la reacción y preocupación de los habitantes. A pesar de que los hechos generaron alarma, hasta el momento las autoridades han sido cautelosas y no se ha dado información adicional sobre los móviles o posibles responsables. Las investigaciones se concentran en la recolección de testimonios y el análisis de las evidencias halladas en el lugar del asesinato.

En el transcurso de las próximas horas se espera que las autoridades de Fresno, Tolima, entreguen información más detallada con respecto a este caso. Por ahora, el municipio permanece atento a los avances y resultados que arrojen las indagaciones oficiales, mientras familiares y allegados de la víctima aguardan respuestas claras sobre lo sucedido.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué se sabe sobre el homicidio ocurrido cerca de la plaza de mercado en Fresno, Tolima?

El homicidio se registró la tarde del jueves 3 de septiembre, cerca de la plaza de mercado de Fresno, Tolima, y la víctima, reconocida como “Yeyé”, fue atacada y quedó en el andén con heridas visibles en la cabeza. Las autoridades trabajan para identificar plenamente a la víctima y esclarecer las circunstancias del crimen, sin que hasta el momento se conozcan los motivos ni los responsables.

¿Quién era la víctima conocida como “Yeyé” y cómo avanzan las investigaciones en Fresno, Tolima?

“Yeyé” es el apodo con el que fue reconocida la víctima en el sitio del homicidio, aunque las autoridades aún buscan confirmar la identidad completa. El proceso investigativo se focaliza en obtener testimonios y evidencias que permitan determinar tanto la identidad total del hombre como los responsables y la causa del asesinato.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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