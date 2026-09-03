Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La familia de un joven de 18 años que fue amarrado a un poste en el centro de Ibagué tras ser señalado de un presunto robo sigue manifestando su indignación por la forma en que fue tratado públicamente. La tía del joven, quien ya se había pronunciado antes sobre el caso, insistió en su rechazo a las agresiones y lanzó fuertes cuestionamientos contra quienes lo golpearon y retuvieron en plena vía pública, lo que ha alimentado el debate en torno a la justicia por mano propia y al trato hacia las personas acusadas de delitos antes de un debido proceso.

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De acuerdo con el testimonio de la mujer, le resulta profundamente doloroso ver las imágenes de la agresión y siente inseguridad ante la actitud de quienes participaron en ese acto. En su mensaje, la tía describió a su sobrino como "rehabilitado, un niño sano, trabajador y decente", y aseguró que las personas que lo golpearon, incluyendo a quien se ve en la grabación con un buso verde amarrándolo al poste, "tienen más maldad en su corazón". Su testimonio hace énfasis en la falta de compasión y en la rapidez con la que algunos se convierten en jueces sin conocer la realidad de quienes señalan. "Como son ‘perfectos’, se creen con todo el derecho de pisotear y juzgar al prójimo sin saber su vida ni su proceso", expresó la familiar, reflejando la sensación de injusticia que percibe ante la situación.

La tía también reconoció que, más allá de los hechos, su sobrino debe enfrentar las consecuencias por el hurto del que se le acusa, pero reiteró su rechazo a las agresiones físicas y al trato vejatorio del que fue objeto. La exposición pública y la violencia le resultaron inaceptables, reforzando el llamado a tratar estos casos dentro del marco de la ley y el respeto por los derechos humanos.

En ese sentido, la familia continúa buscando soluciones para apoyar al joven, especialmente considerando su problema de consumo de drogas. Según las declaraciones de la tía, están analizando alternativas para internarlo y posibilitar su rehabilitación, considerando que "estamos mirando cómo lo internamos para que salga de esa oscuridad". La mujer agradeció, además, los mensajes de apoyo recibidos por parte de personas que no enviaron juicios negativos hacia el joven, mostrando que aún hay voces de comprensión en medio de la controversia. La postura de la familia es clara: rechazan la agresión y apuestan por la rehabilitación de su ser querido.

¿Qué hizo la familia del joven amarrado en Ibagué para ayudarlo tras el incidente?

Después de la agresión y de la exposición pública del joven de 18 años, la familia, en especial su tía, redobló esfuerzos para buscar alternativas que le permitan iniciar un proceso de rehabilitación por consumo de drogas. Según compartió la familiar, están evaluando la posibilidad de internarlo para que reciba tratamiento y de esta manera pueda superar su situación actual.

¿Por qué la tía del joven rechazó la forma en que fue tratado tras el presunto robo en Ibagué?

La tía del joven expresó su rechazo a la golpiza y humillación pública sufridas por su sobrino, argumentando que, aunque él debe responder ante la ley por el supuesto hurto, no corresponde que sea víctima de violencia ni de exposición pública. La familiar cuestionó la actitud de quienes lo agredieron, resaltando la importancia de no juzgar sin conocer la historia o el proceso personal de alguien.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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