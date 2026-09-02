Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La retención y agresión de un joven de 18 años, presuntamente implicado en un robo en el centro de Ibagué, ha generado diversas reacciones en la comunidad y, especialmente, un profundo dolor en su familia. Una familiar cercana decidió expresar públicamente su rechazo a los hechos violentos, luego de recibir el video en el que aparece su sobrino siendo atado a un poste y golpeado por varios ciudadanos en una zona concurrida de la ciudad, según se relata en la información compartida.

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En un primer momento, la mujer manifestó que entendía el cansancio de la ciudadanía ante los constantes robos y que incluso había compartido opiniones a favor de las llamadas “paloterapias”. No obstante, su percepción cambió drásticamente al ver la situación vivida por su propio familiar. Al observar las imágenes, la indignación y el dolor se apoderaron de ella, al punto de expresar que “me hirvió la sangre”, en palabras recogidas en el mensaje.

De acuerdo con la explicación de la familiar, el joven lleva años batallando con problemas de adicción a las drogas. Ha estado en varios intentos de recuperación, impulsados principalmente por su madre, pero la situación no ha mejorado de forma sostenida. La mujer destacó que, en los momentos en los que el joven no estaba bajo los efectos de estupefacientes, era una persona tranquila, sana y con buen corazón. Sin embargo, reconoció que el “vicio” y las drogas lo han llevado a contextos extremos, como lo sucedido recientemente.

El relato enfatiza la necesidad de apoyo para el muchacho, y plantea una crítica a las reacciones violentas de la población frente a supuestos delitos. La mujer cuestionó que, más allá de las circunstancias que rodearon el incidente, su sobrino recibiera golpes y humillaciones públicas, lo que ha dejado una marca dolorosa en la familia. Ese sentimiento mezcla la rabia y la impotencia, reconociendo la dificultad de enfrentar una situación tan dura desde el entorno familiar, como insistió en su testimonio.

La historia muestra, finalmente, el choque entre el dolor de las víctimas de la delincuencia común y la angustia de quienes ven a un ser querido expuesto a la justicia por mano propia, abriendo un debate sobre el trato social hacia la adicción y la justicia en espacios públicos.

¿Por qué la familia del joven rechazó la agresión tras el robo en Ibagué?

La familia del joven rechazó la agresión porque, aunque inicialmente entendía el malestar ciudadano ante los robos, al ver el video sintió dolor e indignación por la violencia y humillación pública que sufrió su ser querido. Para la familiar, el joven enfrenta una larga lucha contra la drogadicción y necesita ayuda, no castigos físicos ni escarnio público, según expresó en su testimonio.

¿Qué significa el término "paloterapia" en el contexto de los robos?

La palabra “paloterapia” hace referencia a la práctica de golpear a presuntos ladrones como forma de represalia comunitaria ante los robos. Es una expresión coloquial utilizada por algunos ciudadanos para describir este tipo de castigo corporal, que busca generar miedo en quienes cometen delitos, pero implica graves cuestionamientos sobre justicia y derechos humanos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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