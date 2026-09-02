Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La crisis climática que atraviesa el Tolima en estos días, marcada por una temporada seca extrema e incendios forestales, no solo ha generado graves daños en cultivos, viviendas y extensos terrenos rurales. Según testimonios recogidos en el mismo territorio, los habitantes de diversas zonas rurales denuncian una situación aún menos visible, pero igualmente crítica: la escasez de alimento y agua para el ganado, una problemática que amenaza la subsistencia de familias campesinas y de productores locales.

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Particularmente en las veredas Santa Lucía y Primavera del municipio de San Luis, productores y habitantes han reportado que muchos animales se encuentran en riesgo por la falta de fuentes de alimentación. Aunque las llamas no alcanzaron directamente estos sectores, la grave ausencia de lluvias ha reducido drásticamente la disponibilidad de pastos, lo que deja a los animales sin recursos para alimentarse. De acuerdo con los campesinos de la zona, ya se han presentado casos de animales enfermos y otros han muerto como consecuencia de estas condiciones. Esta situación agrava la preocupación entre los pobladores, quienes consideran que las ayudas deben llegar lo antes posible para evitar mayores pérdidas.

El problema central está relacionado con la pérdida de cobertura vegetal, es decir, la desaparición de los pastos necesarios para sostener el hato ganadero. Los elementos fundamentales para ayudar en este contexto, mencionados por los propios campesinos, son el heno, pasto, melaza, sal mineralizada y concentrado especial para ganado. La carencia de estos recursos evidencia una de las caras menos mencionadas pero de gran impacto en la emergencia climática que enfrenta el departamento.

Mientras tanto, las autoridades concentran su atención principalmente en el control de los incendios forestales en varios municipios. Sin embargo, en otras zonas rurales, los efectos de la sequía golpean directamente la actividad ganadera, poniendo en riesgo los medios de vida de quienes dependen de esta actividad.

Ante el panorama, habitantes de Santa Lucía y Primavera han pedido solidaridad y una respuesta integral de emergencia. Solicitan que entidades públicas, organizaciones, productores y cualquier persona con posibilidad de colaborar, atiendan esta necesidad urgente en zonas donde la crisis todavía es poco visible. La esperanza de estas comunidades está en que la ayuda llegue a tiempo y a todos los afectados antes de que aumenten las pérdidas y el ganado continúe muriendo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la sequía en el Tolima afecta tanto al ganado y la producción rural?

La sequía en el Tolima ha ocasionado una grave disminución de los pastos, que son la principal fuente de alimento para el ganado. Esto impide que los animales puedan alimentarse de forma adecuada, provocando enfermedades e incluso muerte, según testimonios de los propios productores de las veredas Santa Lucía y Primavera, en San Luis. Sin la cobertura vegetal necesaria, el hato ganadero enfrenta una crisis, lo que repercute directamente en la producción rural y la economía local.

¿Qué ayudas están solicitando los campesinos afectados por la emergencia climática en el Tolima?

De acuerdo con los habitantes de las zonas rurales más perjudicadas, como Santa Lucía y Primavera, los principales apoyos que buscan son heno, pasto, melaza, sal mineralizada y concentrado especial para el ganado. Estas ayudas serían fundamentales para evitar la muerte de más animales y reducir el impacto económico de la emergencia climática en los productores ganaderos del Tolima.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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