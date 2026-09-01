Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Desde el primero de septiembre, los municipios de Melgar y Carmen de Apicalá, en Tolima, pusieron en marcha un programa transitorio de ahorro de energía. Esta iniciativa, regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), busca promover el uso racional de la electricidad y resguardar las reservas hídricas del país. La decisión, según lo reportan fuentes oficiales, se fundamenta en la influencia de las condiciones climáticas relacionadas con el fenómeno de El Niño, situación que podría afectar los embalses y el suministro de energía en Colombia.

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Aunque la medida fue diseñada para aplicarse a nivel nacional, en el Tolima solo fueron incluidos inicialmente estos dos municipios. De acuerdo con la información proporcionada, los demás municipios gestionados por la empresa Celsia quedaron excluidos debido a las excepciones dirigidas a poblaciones afectadas por el terremoto ocurrido el 10 de agosto. Esta distinción muestra que las autoridades consideraron, además del escenario energético, el impacto de recientes desastres naturales al decidir en dónde implementar la estrategia.

Cada usuario que participe en el programa tendrá asignada una meta individual de consumo eléctrico, calculada a partir del promedio registrado durante los últimos 12 meses. Si el usuario mantiene su consumo entre el 90 % y el 110 % de dicha meta, seguirá pagando la tarifa habitual. Sin embargo, si se supera el 110 %, se aplicarán recargos solo por el exceso de kilovatios hora. Estos recargos varían según el estrato socioeconómico o la naturaleza del usuario: para los estratos 1, 2 y 3 será del 30 %, para los estratos 4, 5 y 6 alcanzará el 50 %, y para usuarios comerciales e industriales será del 70 %. Por su parte, quienes consuman menos del 90 % de su meta podrán recibir un saldo a favor, lo que incentiva el ahorro efectivo de energía. Lo recaudado por los recargos será redistribuido posteriormente entre quienes hayan hecho esfuerzos de ahorro.

Durante el primer ciclo de implementación, el enfoque será pedagógico, por lo que no se cobrarán recargos a quienes sobrepasen su meta. Aun así, los ahorradores podrán empezar a acumular beneficios desde ahora. Esta fase inicial durará seis meses y permitirá a los usuarios conocer su desempeño a través de la factura: allí podrán ver la meta, los ahorros y cualquier recargo correspondiente.

Existen diversas exclusiones para garantizar la continuidad de servicios esenciales. El programa no aplica a hospitales, clínicas, instituciones educativas, organismos del sector emergencia, seguridad y orden público, ni a centros penitenciarios. Además, los usuarios electrodependientes pueden solicitar su exclusión ante Celsia, presentando certificación de su condición. En el corto plazo, la medida se concentrará solo en Melgar y Carmen de Apicalá, y CREG podrá ajustar su alcance según lo considere necesario.

¿Cómo se determinan las metas de ahorro de energía en Melgar y Carmen de Apicalá?

Según la información publicada, cada usuario recibe una meta individual de consumo basada en el promedio de electricidad consumida durante los últimos 12 meses. Esta meta determinará si el usuario recibirá recargos, saldos a favor o mantendrá su tarifa normal según su comportamiento mensual de consumo.

¿Qué significa ser usuario electrodependiente dentro del programa de ahorro de energía?

Un usuario electrodependiente es aquel que depende de la energía eléctrica para su supervivencia o salud. En el marco de este programa, estos usuarios pueden excluírse presentando ante Celsia los documentos que acrediten su condición, asegurando así la continuidad del servicio sin afectar su bienestar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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