Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, tomó recientemente la decisión de trasladar temporalmente su despacho a Ataco. Esta determinación nació como una respuesta directa frente a la situación de seguridad que enfrenta el sur del departamento y ya comenzó a impulsar la planeación de nuevas acciones por parte de la Fuerza Pública. Según explicó el coronel Ferney Martín, comandante de la Policía del Tolima, la presencia de la mandataria en esa región conlleva el despliegue de operativos enfocados en incrementar la presencia institucional y militar en el territorio.

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De acuerdo con el coronel Martín, la estrategia de seguridad aún se está definiendo, pero ya existe una estructura preliminar de las operaciones que se desarrollarán mientras perdure la permanencia de Matiz en Ataco. Esta zona del sur del Tolima ha sido epicentro de hechos violentos en el pasado reciente, incluyendo un ataque con explosivos lanzados desde drones. Estos actos preocupan tanto a las autoridades locales como a la comunidad, ya que evidencian la complejidad del panorama de orden público que se vive en la región.

Desde el punto de vista institucional, la decisión de la gobernadora adquiere aún más valor porque coincide con la emergencia generada en varias zonas del Tolima a raíz de los incendios forestales. El coronel Martín resaltó que Matiz ha liderado la respuesta ante esta crisis, lo que ha fortalecido la articulación entre autoridades departamentales y fuerzas del Estado en temas de gestión del riesgo, seguridad y atención de emergencias.

La gobernadora manifestó públicamente su voluntad de “gobernar desde Ataco”, lo cual significa que mantendrá una presencia constante en el territorio, acompañando a la comunidad e insistiendo ante el Gobierno nacional para que aumente el respaldo de la Fuerza Pública. Matiz pidió específicamente que se fortalezcan las acciones que buscan contener a los grupos armados que amenazan el sur del Tolima y que se garantice un mayor acompañamiento estatal en la protección de la población civil.

En este contexto, tanto las autoridades como los habitantes esperan que la estrategia planteada aporte soluciones efectivas y mejore la seguridad, en un escenario en el que el respaldo institucional es fundamental para enfrentar los desafíos de orden público y emergencia ambiental.

¿Por qué la gobernadora del Tolima trasladó su despacho a Ataco?

La gobernadora Adriana Magali Matiz decidió trasladar su despacho a Ataco como una estrategia para enfrentar directamente la crisis de seguridad que afecta al sur del Tolima. De acuerdo con comentarios del coronel Ferney Martín y los recientes hechos violentos, Matiz considera fundamental gobernar desde el territorio y fortalecer la presencia institucional ante los desafíos de orden público existentes en esa región.

¿Qué acciones de seguridad contempla la Policía del Tolima durante la permanencia de la gobernadora en Ataco?

El coronel Ferney Martín, comandante de la Policía del Tolima, señaló que aún se está definiendo la estrategia de seguridad, pero ya se inició la planeación de operativos especiales enfocados en reforzar la presencia de la Fuerza Pública. Estas acciones buscan contener hechos como ataques con explosivos desde drones y atender la emergencia de incendios forestales, todo dentro del marco de acompañamiento a la gestión de la gobernadora Matiz en el sur del departamento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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