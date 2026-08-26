Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un soldado del Ejército Nacional resultó herido tras un ataque con drones que tuvo lugar en la vereda El Cóndor, ubicada en la zona rural de Ataco, al sur del Tolima. De acuerdo con información oficial proporcionada por el Ejército, la agresión se produjo mientras las tropas realizaban tareas de seguridad y vigilancia en el sector, una labor clave en una región que enfrenta diferentes riesgos de orden público.

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Según lo reportado por el Ejército Nacional, durante el ataque se lanzaron tres explosivos desde drones contra el grupo de uniformados. Este tipo de operativo demuestra una modalidad de agresión que, aunque todavía poco frecuente, incrementa el nivel de preocupación sobre las capacidades de los actores armados ilegales en el país. Posterior a la detonación de los artefactos, los uniformados fueron además atacados con ráfagas de fusil, lo que sugiere que la acción fue planeada para maximizar el impacto y obstaculizar cualquier respuesta inmediata de las autoridades presentes en la zona.

El resultado directo de este ataque fue que uno de los soldados recibió una herida en la pierna izquierda. Tras los hechos, el uniformado fue trasladado de urgencia a un centro asistencial donde permanece bajo evaluación clínica. Hasta el momento, su estado de salud se encuentra en proceso de valoración y bajo observación médica, mientras que sus compañeros, siguiendo los protocolos establecidos, continuaron con las operaciones de seguridad en la zona para prevenir nuevos hechos que puedan poner en riesgo tanto a las fuerzas militares como a la comunidad local.

De manera preliminar, fuentes militares señalaron que la autoría del ataque se atribuye a integrantes del frente Gerónimo Galeano, perteneciente a las disidencias de las FARC, organización armada ilegal surgida tras la desmovilización parcial de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Las autoridades mantienen la presencia de tropas en ese territorio para garantizar la protección de la población y adelantan las investigaciones pertinentes para esclarecer los detalles y responsables del incidente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo fue el ataque con drones al Ejército en Ataco, Tolima?

De acuerdo con el informe entregado por el Ejército Nacional, el ataque se llevó a cabo mediante el lanzamiento de tres artefactos explosivos desde drones, seguidos de disparos de fusil contra los uniformados que vigilaban la zona rural de Ataco. Esta táctica revela una coordinación y planeación significativa por parte de los atacantes.

¿Quiénes están detrás del ataque con explosivos en Tolima?

Según la información oficial proporcionada por el Ejército, la responsabilidad del ataque se atribuye a miembros del frente Gerónimo Galeano, parte de las disidencias de las FARC, quienes utilizan estas acciones para desafiar la presencia militar y controlar territorios estratégicos en el sur del Tolima.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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