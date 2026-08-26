Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Luego de un grave incidente ocurrido el 23 de agosto, cuando un bus de la empresa Cointrasur fue atacado y consumido por el fuego en plena ruta desde Ibagué, las autoridades informaron que investigan lo sucedido, pues hay indicios de que manos criminales estarían detrás de la quema del vehículo. La quema del bus, además de los daños materiales, provocó la interrupción temporal de los servicios de Cointrasur, afectando la movilidad de los usuarios en distintas rutas clave del sur del Tolima.

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En respuesta a este hecho, la empresa Cointrasur anunció de manera oficial la reactivación progresiva de sus servicios a partir del miércoles 26 de agosto de 2026. De acuerdo con la comunicación de la empresa, la taquilla ubicada en Planadas nuevamente atenderá a los usuarios desde las 2:00 de la tarde, permitiendo a los habitantes de la región retomar sus desplazamientos habituales.

Cointrasur detalló los nuevos horarios habilitados para la ruta hacia Ibagué, principal ciudad de destino para muchos viajeros: los despachos estarán disponibles a la medianoche, a las 2:00 y 4:00 de la mañana, así como a las 11:00 de la mañana y 2:00 de la tarde, cubriendo distintas necesidades de transporte a lo largo del día. Esta acción busca normalizar la movilidad luego del impacto causado por el incendio del bus y responde a la demanda de los usuarios que necesitan conectar con la capital tolimense.

Además, los servicios hacia Bogotá estarán disponibles desde el mediodía, con salidas a las 12:30 p.m. y a las 9:00 p.m., horarios diseñados para quienes requieren viajar a la capital del país. En cuanto al municipio de Chaparral, los despachos estarán programados a la 1:00 y 3:00 de la tarde. Todos estos horarios fueron informados directamente por Cointrasur.

La reactivación completa de servicios está prevista a partir del jueves 27 de agosto, cuando todas las líneas, rutas y frecuencias volverán a operar con normalidad. La empresa ha expresado su agradecimiento por la paciencia de los usuarios durante este periodo de contingencia e hizo un llamado a la comunidad para seguir confiando en sus servicios de transporte.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los horarios de Cointrasur tras el incendio en la ruta desde Ibagué?

Según la información oficial proporcionada por Cointrasur, los horarios hacia Ibagué serán a la medianoche, 2:00 y 4:00 de la mañana, así como a las 11:00 de la mañana y 2:00 de la tarde. Para Bogotá, se habilitaron salidas a las 12:30 del mediodía y 9:00 de la noche. En el caso de Chaparral, habrá despachos a la 1:00 y 3:00 de la tarde.

¿Cuándo se normalizarán todas las rutas y líneas de Cointrasur en el sur del Tolima?

La empresa Cointrasur informó que desde el jueves 27 de agosto todas sus líneas y rutas retomarán la operación habitual, permitiendo que los usuarios del sur del Tolima tengan nuevamente acceso a los servicios habituales de transporte.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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