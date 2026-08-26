Por: El Espectador

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Bogotá se posiciona como una de las ciudades con la circulación vehicular más compleja de Latinoamérica, situación que se ve aún más acentuada en días donde coinciden las condiciones climáticas adversas y la realización de obras en los principales corredores viales. Este miércoles 26 de agosto, la capital inicia la jornada con múltiples retos en movilidad. De acuerdo con información compartida por el sistema de alerta de Bogotá, IDIGER (Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático), se reportan lloviznas en localidades clave como Usaquén, San Cristóbal, Usme, Santa Fe, La Candelaria, Barrios Unidos, Puente Aranda, Suba y Rafael Uribe. Las autoridades de tránsito, por medio de su cuenta oficial de la red social X (antes Twitter), recomiendan a conductores y peatones extremar precauciones debido al piso húmedo que puede incrementar el riesgo de accidentes.

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En medio de este panorama meteorológico y vial, se suma la tradicional restricción del “pico y placa”, una medida que busca limitar el volumen de vehículos particulares en circulación, con el objetivo de contrarrestar la congestión. Para este miércoles, la restricción aplica para automóviles cuyas matrículas terminan en los números 1, 2, 3, 4 y 5. La medida está vigente desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, horario en el que estos vehículos no pueden circular en las principales vías de Bogotá. Para los taxis, la restricción aplica para los que tienen placas finalizadas en 3 y 4.

Las autoridades de tránsito recalcaron en X que los vehículos habilitados para circular durante el miércoles 26 de agosto son aquellos con placas finalizadas en 6, 7, 8, 9 y 0. La medida del “pico y placa” opera de lunes a viernes, manteniendo su horario extendido para maximizar su impacto en la reducción del tráfico vehicular. Estas restricciones, sumadas a los trabajos en vías principales y a las lluvias registradas en diferentes sectores, obligan a conductores y usuarios del transporte público a planear con mayor detenimiento sus recorridos.

En cuanto al transporte público, el sistema Transmilenio comenzó la jornada operando con normalidad. No obstante, las condiciones climáticas y las intervenciones viales pueden afectar eventualmente el flujo de los servicios, por lo que las autoridades piden a los usuarios mantenerse informados sobre posibles novedades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las localidades de Bogotá afectadas por lluvias este miércoles 26 de agosto?

De acuerdo con datos suministrados por IDIGER y la Secretaría de Movilidad, las lluvias se presentan en Usaquén, San Cristóbal, Usme, Santa Fe, La Candelaria, Barrios Unidos, Puente Aranda, Suba y Rafael Uribe. Ante el clima lluvioso y el piso húmedo, las autoridades recomiendan conducir con precaución para evitar accidentes.

¿Cómo funciona la medida de pico y placa en Bogotá y qué vehículos están restringidos el 26 de agosto?

La restricción del “pico y placa” limita la circulación de vehículos particulares y taxis con ciertas placas en días establecidos. Para este miércoles 26 de agosto, no pueden transitar automóviles cuyas placas finalicen en 1, 2, 3, 4 o 5, ni taxis con placas que terminan en 3 y 4. La medida rige de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., según la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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