Por: Portal Bogotá

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En el marco de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) adelantó una importante actividad pedagógica en el Colegio Distrital Isabel II, ubicado en la localidad de Kennedy. La EAAB, de acuerdo con la información oficial, realizó un taller educativo dirigido especialmente a estudiantes de bachillerato con discapacidad auditiva, con el objetivo de promover el uso adecuado del agua y fortalecer la participación de este grupo poblacional en procesos de educación ambiental.

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El taller, denominado ‘Ruta del Agua’, brindó a los estudiantes la oportunidad de conocer de manera clara el recorrido que realiza el agua desde el páramo de Chingaza hasta llegar a sus hogares en Bogotá. Esta actividad sirvió no solo para visibilizar la complejidad del sistema hídrico que abastece a la capital, sino para subrayar la importancia de asumir hábitos cotidianos responsables orientados a la protección tanto del recurso agua como del sistema de alcantarillado de la ciudad. De acuerdo con testimonios de los asistentes, como Aarón Marulanda, resultó especialmente revelador comprender “cómo llega el agua a la ciudad y todo el proceso que hay detrás”, así como la necesidad de cuidar las tuberías y utilizar el agua de manera consciente.

Para facilitar el acceso a la información y garantizar la participación de los estudiantes con discapacidad auditiva, la jornada contó con intérpretes de Lengua de Señas Colombiana (LSC), modelos lingüísticos y distintas herramientas de comunicación accesible. Este enfoque permitió adaptar los contenidos y promover ejercicios participativos adaptados a sus necesidades, facilitando así la reflexión individual y colectiva sobre medidas prácticas para el ahorro y el buen uso del agua en la vida diaria.

Daniel Luque, docente con discapacidad auditiva, subrayó la utilidad de instrumentos sencillos presentados durante la jornada, como el reloj de arena, que pueden ayudar a medir el tiempo en la ducha, incentivando el consumo responsable. Este ejemplo fue valorado positivamente por el docente y los estudiantes, quienes reconocieron el valor de herramientas fáciles de aplicar para fomentar hábitos de cuidado del recurso hídrico.

La actividad pedagógica forma parte de las acciones impulsadas por la EAAB bajo el Decreto 089 de 2023, orientadas a promover tanto la inclusión como el acceso a la información y la participación de personas con discapacidad en procesos de formación y construcción de ciudadanía.

¿Cómo promueve la EAAB la inclusión de personas con discapacidad en la educación ambiental?

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) desarrolla talleres adaptados, ofrece intérpretes de Lengua de Señas Colombiana y utiliza herramientas accesibles, permitiendo la participación activa de estudiantes con discapacidad auditiva en actividades de educación ambiental como la ‘Ruta del Agua’.

¿Qué actividades ayudan a los estudiantes a usar eficientemente el agua en Bogotá?

Durante la jornada pedagógica, los estudiantes participaron en ejercicios prácticos y conocieron herramientas como el reloj de arena, que les permite controlar el tiempo al bañarse, promoviendo el ahorro y el uso racional del agua en sus actividades cotidianas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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